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Происшествия13 февраля 2023 13:27

«Узнал в нем участкового и стал материться»: Нижегородец изрезал ножом полицейского и его родственника, которые отдыхали в кафе

В Лыскове посетитель кафе изрезал ножом полицейского и его родственника
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Лыскове задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского в кафе.

В Лыскове задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского в кафе.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Лыскове задержали мужчину, устроившего поножовщину и напавшего на сотрудника полиции и его родственника, которые отдыхали в кафе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в минувшие выходные в одном из заведений общепита в городе Лысково, где задержанный отдыхал с двумя товарищами. Когда компания уже изрядно выпила, мужчины «внезапно» узнали в одном из посетителей сотрудника местной полиции – он отдыхал в кафе вместе с родственником – и утроили разборки.

- Узнав в нем сотрудника ОВД, они стали нецензурно выражаться в его адрес, - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - В ходе словесной перепалки один из злоумышленников взял нож и нанес удар по руке сотрудника полиции, а также по лицу находившегося рядом мужчины, после чего агрессор с товарищем ушли из кафе.

Пострадавшие были госпитализированы, сейчас по факту произошедшего проводится служебная проверка. Как уточнили в МВД, в момент инцидента их сотрудник был трезв.

Личности дебоширов оперативно установили. Вскоре был задержан и сам нападавший – им оказался 25-летний нижегородец. Двух его спутников сейчас разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы.

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