Программу «Следствие вели» сняли в нижегородском музее «Назад в СССР». Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Очередной выпуск программы «Следствие вели» на этот раз снимали в Нижнем Новгороде. Одной из главных съемочных площадок стал музей «Назад в СССР» на территории зоопарка «Лимпопо». Здесь собраны сотни экспонатов советской эпохи, позволяющие зрителю полностью перенестись в прошлое.

- Нижегородский музей — фантастика! Только здесь понимаешь, что такое ностальгия! В хорошем смысле этого слова, - сообщил известный российский актер, заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский.

Съемки программы продолжались в течение нескольких часов. За это время актер и вся съемочная группа сумели полностью погрузиться в атмосферу советского прошлого.

Актер Леонид Каневский пришел в восторг от атмосферы советского прошлого. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- На нас представители программы вышли самостоятельно, - рассказывает автор экспозиции и создатель музея «Назад в СССР» Владимир Герасичкин. - Вкратце нам рассказали, какие именно локации музея и какие именно его экспонаты им бы хотелось снять для будущего выпуска передачи. Мы сразу согласились.

Больше всего Леонида Каневского впечатлила экспозиция формы советских милицейских. Одним из нее центральных экспонатов является портрет самого актера в роли майора Александра Томина из цикла советских телефильмов «Следствие ведут знатоки».

Справка

Леонид Каневский — российский и советский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист РСФСР. С 2006 года — ведущий авторского цикла документальных передач «Следствие вели...». Название цикла передач является отсылкой к циклу советских телефильмов «Следствие ведут Знатоки», где Леонид Каневский исполнил одну из главных ролей — следователя и неунывающего майора Александра Томина.

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