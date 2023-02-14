В Нижнем Новгороде разыскивают мужчину, подозреваемого в педофилии. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде разыскивают мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над детьми. Ориентировку распространил региональный Следственный комитет.

Разыскиваемый проходит подозреваемым по уголовному делу о совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних. Преступление было совершено в Автозаводском районе, его подробности не раскрываются.

Мужчина, которого разыскивают, выглядит на 50-55 лет, он среднего роста и среднего телосложения. Подозреваемый был одет в черную вязаную шапку и клетчатую куртку темно-серого и песочно-горчичного цвета, черные штаны и темные ботинки. У следователей есть фотография с городских камер видеонаблюдения.

Если вам что-то известно о местонахождении данного мужчины или вы располагаете любой другой информацией о нем, немедленно позвоните в Следственный комитет по номеру 8-9200695020. Звонки принимаются круглосуточно.