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Происшествия13 февраля 2023 9:00

Выносил товар, а через полчаса возвращался: Наглый вор несколько раз за день обокрал спортивный магазин в Нижнем Новгороде

Полиция задержала нижегородца, который воровал пуховики из спортивного магазина
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Полиция задержала нижегородца, который воровал пуховики из спортивного магазина.

Полиция задержала нижегородца, который воровал пуховики из спортивного магазина.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали дерзкого вора, который несколько раз за день обокрал один и тот же спортивный магазин. Объектом посягательств стали дорогостоящие пуховики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все кражи были совершены в популярном спортивном магазине в торговом центре на улице Родионова. В полицию обратился представитель торговой организации, который рассказал, что неизвестный украл несколько мужских курток на сумму свыше 34 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, и вскоре воришку нашли – он засветился на камерах видеонаблюдения.

- Несколько раз с интервалом в полчаса в магазин приходил молодой человек и, выбрав товар, заходил в примерочную. Он снимал противокражную систему, складывал вещи в пакет и выходил из магазина, минуя кассовую зону. Еще один раз он приходил в магазин спустя три недели, - рассказали в МВД.

В серии краж подозревается 31-летний житель Нижнего Новгорода, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Украденный товар он уже успел продать, а деньги потратить. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет тюрьмы.

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