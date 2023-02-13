Выносил товар, а через полчаса возвращался: Наглый вор несколько раз за день обокрал спортивный магазин в Нижнем Новгороде

Полиция задержала нижегородца, который воровал пуховики из спортивного магазина. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали дерзкого вора, который несколько раз за день обокрал один и тот же спортивный магазин. Объектом посягательств стали дорогостоящие пуховики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все кражи были совершены в популярном спортивном магазине в торговом центре на улице Родионова. В полицию обратился представитель торговой организации, который рассказал, что неизвестный украл несколько мужских курток на сумму свыше 34 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, и вскоре воришку нашли – он засветился на камерах видеонаблюдения.

- Несколько раз с интервалом в полчаса в магазин приходил молодой человек и, выбрав товар, заходил в примерочную. Он снимал противокражную систему, складывал вещи в пакет и выходил из магазина, минуя кассовую зону. Еще один раз он приходил в магазин спустя три недели, - рассказали в МВД.

В серии краж подозревается 31-летний житель Нижнего Новгорода, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Украденный товар он уже успел продать, а деньги потратить. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет тюрьмы.