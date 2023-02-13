Пел весь стадион: Большой концерт группы «Кино» состоялся в Нижнем Новгороде 12 февраля

В этот вечер стадион был заполнен почти до отказа. Фото: Мария СОРОКИНА

Большой концерт группы «Кино» к 60-летию Виктора Цоя состоялся в Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 февраля. Трибуны «Нагорного» и танцпол в этот вечер оказались заполнены почти до отказа — услышать любимые хиты пришли порядка 5 тысяч человек. В рамках своего выступления музыканты вживую исполнили свои самые известные композиции - «Группа Крови», «Перемен», «Кукушка», «Видели ночь», «Электричка», «Когда твоя девушка больна» и множество других.

Все композиции были исполнены вживую. Фото: Мария СОРОКИНА

Партии Виктора Цоя были воспроизведены с использованием оцифрованного голоса исполнителя, а эффекта его присутствия попытались добиться при помощи современных технологий — на большой экран за сценой вместе с изображениями музыкантов выводилось архивное концертное видео с участием самого лидера группы в подходящем разрешении.

На экран выводилось изображение Виктора Цоя. Фото: Мария СОРОКИНА

Помимо этого, группа активно взаимодействовала с залом и преданные поклонники откликались — зажигали фонарики на своих телефонах, шумно аплодировали, танцевали, демонстрировали «козу» и, конечно же, пели любимые песни.

Музыканты активно взаимодействовали с залом. Фото: Мария СОРОКИНА

В какой-то момент весь «Нагорный» взревел в едином порыве: «Кино!». Энергетика в зале была такая, что задымился один из осветительных приборов — его спешно отключили и унесли, дабы не произошло возгорание.

Во второй части концерта прозвучала композиция «Закрой за мной дверь, я ухожу». По ее завершении из глубины зала донеслось горькое: «Не уходи!». Вероятнее всего, эта фраза фанатки была адресована не только группе в целом, но и ее бессменному лидеру, воспоминания о котором поклонники пронесли через годы и не хотели бы терять.

В целом, событие прошло на позитивной ноте. После очередного исполненного хита коллектив скромно попрощался со зрителями и спешно покинул сцену. Фанаты стали требовать музыкантов назад, на бис. Кумиры вышли и исполнили еще четыре хита, после чего скромно поклонились залу. Поклонники поблагодарили и похвалили выступление в подобной вежливой манере: «Спасибо! Молодцы».

По завершении концерта музыканты поклонились залу. Фото: Мария СОРОКИНА

Самые ярые поклонники, коих набралось с два десятка, остались поджидать группу у служебного выхода ради автографов и памятных фото. Музыканты любезно подписали плакаты, пластинки, книги и шарфы после чего отправились продолжать тур по стране.