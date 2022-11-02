Любитель охоты и фанат «Торпедо»: «Народный участковый» из Нижнего Новгорода Андрей Федяков рассказал о своих увлечениях

Нижегородец принимает участие в федеральном конкурсе. Фото: предоставлено героем публикации.

Андрею Федякову 30 лет, в правоохранительных органах он служит с 2017 года и сейчас он старший лейтенант полиции. Дома ждут жена и маленькая дочка, а Андрей постоянно в работе — то бабушкам рассказывает про уловки мошенников, то пьяного с улицы помогает увести. К просьбам местных жителей полицейский всегда исключительно внимателен. В ответ на его отзывчивость горожане выбрали Андрея представлять Нижегородскую область на федеральном этапе конкурса «Народный участковый» 2022 года. В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» нижегородский участковый рассказал, как проводит свои выходные и кем мечтал стать в детстве.

Участковый в центре города

- Служба в полиции, - начал свой рассказ собеседник, - это гарант стабильности, а еще это уважение и доверие граждан. Помогать людям — наш долг! Профессия предусматривает разрешение семейных конфликтов, проведение профилактических мероприятий. Если кто-то принес утерянные документы и попросил найти хозяина — посредством интернета и рабочих баз данных мы находили собственников этих документов, люди были довольны. Сейчас еще участились случаи дистанционного мошенничества и люди, в особенности бабушки, не знают некоторых вещей. Приходится объяснять.

Андрей работает в отделе полиции №5 на Нижневолжской набережной. Место живописное и интересное, но работы немало. Постоянно проводятся массовые мероприятия, куда полицейские привлекаются для охраны общественного порядка. За день происходит множество интересных и занятных историй. Например, на соседнем участке на Донецкой не так давно раздавали котят, которых кошка подбросила другому «Народному участковому».

- С Антоном Куликовым мы, конечно, знакомы — продолжает полицейский, - работаем в одном подразделении участковых уполномоченных. Он обслуживает административный участок по улицам Усилова, Донецкая и других. В отделе часто видимся, при необходимости друг другу оказываем поддержку.

Тесно сотрудничает пятый отдел и с городовыми, которые патрулируют соседнюю улице Рождественскую.

- Они иногда передают нам забытые вещи, и мы помогаем найти владельцев — заметил Андрей.

Наш участковый в такие моменты редко присутствовал. С городовыми чаще пересекался на улице Большой Покровской, куда его привлекали для охраны общественного порядка. При этом у Андрея есть свой участок, который за ним закреплен. Работа в центре города имеет свою специфику - много туристов, которые в любой момент могут нарушить закон и скрыться. Искать их несколько проблематичнее:

- Проще найти человека, который живет в этом же спальном районе, особенно если знаешь его в лицо. Здесь же люди постоянно меняются. Видеокамеры тоже не всегда помогают, ведь изображение может исказиться. Это, конечно, не оправдание - во времена милиции как-то работали и без них. С другой стороны здесь меньше бытовых конфликтов. Больше офисов, меньше жилых помещений, да и контингент другой.

Мечтал стать спортсменом

На фотографиях наш герой в строгой форме и при погонах, да и вообще, застать его за увлечениями весьма проблематично. Трудясь по принципу «работа-второй дом», Андрей выделяет очень мало времени на любимые занятия, хотя на самом деле он большой фанат футбола и хоккея. В юные годы даже хотел связать свою жизнь со спортом:

- Детство я провел в деревне. Смотрел матчи «Манчестер Юнайтед», ЦСКА, потом «Зенита». Футболом занимался с 14 лет. Играл и за школу, и за университет. У нас в Ардатовском районе каждый год был турнир, и я играл там за местную команду. Потом что-то не задалось, по спортивному пути идти дальше не получилось.

Мечты о «Золотой бутсе» у нашего героя не было, а родители твердили одно: «Всегда оставайся человеком!». Вероятно, именно это и определило его дальнейший путь. Кроме того, служба в полиции дает Андрею возможность поддерживать себя в форме — необходимо сдавать различного рода нормативы, а это тоже спорт. Когда есть такая возможность, полицейские собираются вместе, разбиваются на команды и играют в футбол или хоккей в одном из ФОКов города для собственного удовольствия. Когда выходной совпадает с игрой одной из наших команд, Андрей покупает билеты и спешит на стадион, чтобы посмотреть воочию.

- По возможности хожу на матчи «Торпедо» и на ФК «Пари Нижний Новгород». На хоккее, например, был на открытии сезона КХЛ и на третьей либо четвертой домашней игре нашей команды. Также я посетил матчи нашей футбольной команды против «Динамо», «Зинита» и «Спартака». На каждой игре побывать не получится, но если есть выходной - обязательно хожу, -добавил он.

Любитель охоты и рыбалки

Не меньше футбола полицейский любит отдых на природе в родной деревне. Когда есть возможность, приезжает туда охотиться или рыбачить, благо и ресурсы региона позволяют и соответствующие разрешения имеются.

В выходные участковый любит бывать в родной деревне. Фото: предоставлено героем публикации.

- Охота у нас больше любительская — лисичка, зайчик. Приезжаем ради отдыха и прогулки на природе без самоцели подстрелить крупного лося или кабана. Тушками занимается папа, у него в этом вопросе опыта побольше будет. Из лисьего меха мои родственники шьют шапки для детишек в нашей деревне. Рыбалка тоже в качестве развлечения. Мой обычный улов - караси окуни лещи карпы. Недавно видел новость про сома в 44 кг. Такую рыбу я, наверное, не смогу поймать — нужно много сноровки и опыта, - признался собеседник.

В свободное время Андрей увлекается рыбалкой. Фото: предоставлено героем публикации.

К слову, в нижегородских реках водятся особи крупнее того сома, но выходные не бесконечные - приходится оставить азарт рыболова и настраиваться на работу.

Полицейских не надо бояться

За те пять лет, что Андрей работает в органах, он мог наблюдать, как меняется отношение людей к участковым. В праздничные дни или во время патрулирования люди сами подходят к сотрудникам в форме и задают интересующие вопросы.

- Полицию бояться не нужно, потому что при различного рода ситуациях с ней сталкивается каждый. Наши сотрудники всегда помогут, направят в нужное русло, покажут и расскажут. Это не значит, что вас сразу накажут и посадят, как люди иногда думают, - рассказывает Андрей.

Например, если человек перешел дорогу на красный свет, по его словам, можно передать информацию в ГИБДД или составить протокол, а можно обойтись и профилактической беседой с устным предупреждением. Куда и зачем человек так торопится, для полицейских роли не играет. Им важно чтобы соблюдался закон, который един для всех.

В настоящее время открыто голосование во всероссийском конкурсе «Народный участковый», которое продлится до 10 ноября. Поддержать Андрея Федякова можно на сайте «Комсомольской правды» в разделе конкурса.