Уровень преступности снизился в Нижегородской области на 2,8%

Количество особо тяжких преступлений за отчетный период выросло на 2,7%. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская область заняла 36 место в рейтинге российских регионов по уровню преступности за период с января по сентябрь 2022 года. Исследование проводили специалисты РИА Рейтинг по заказу «РИА Новости». Согласно опубликованным данным, на 10 тысяч нижегородцев приходится 96 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество преступлений в регионе сократилось на 2,8%. За сутки в ОВД региона поступает порядка полутора тысяч сообщений. Так, например, с 30 по 31 октября стражам порядка поступило 1421 сообщение, зарегистрировано 58 преступлений.

Если говорить про особо тяжкие преступления, то их в нашем регионе за январь-сентябрь совершается 25,7 в пересчете на 10 тысяч жителей.

Почти по всем пунктам Нижегородская область находится выше среднего показателя по стране, но количество особо тяжких преступлений за отчетный период выросло на 2,7%, в то время как в среднем по стране оно снизилось на 5,3%.

Как обстоят дела в Приволжье?

Следует сказать, что среди регионов Приволжья у Нижегородской области весьма средние показатели. По уровню преступности наш регион расположился между Саратовской областью, где на долю населения приходится 95,7 преступлений и Республикой Башкортостан, у которой показатель составляет 96,2.

Наилучшим образом обстоят дела в Ульяновской области, которая расположилась на 10 строчке федерального рейтинга. В пересчете на 10 тысяч человек там приходится 77,4 зарегистрированных преступления, а также 21,1 особо тяжкой преступление. По обоим показателям отмечено снижение. Чуть ниже на 12 строчке Чувашия, где преступность выросла на 0,9%, зато количество особо тяжких преступлений упало более чем на 15%. Следом в рейтинге Мордовия и Пензенская область, на 19 строчке Оренбургская область, а на 21-й Марий Эл. В Татарстане на 10 тысяч человек приходится 102,1 преступления, а также 28,8 особо тяжких преступления.

Самые плохие показатели среди регионов ПФО в Удмуртии, которая расположилась на 64 строчке рейтинга. На долю населения там приходится 125,6 преступлений а также 35,9 особо тяжких случаев. По обоим показателям отмечено ощутимое снижение. Пермский край находится на 61-й позиции в федеральном рейтинге. Самарская область на 54-й строчке, но при этом лидер среди регионов ПФО по росту преступности — на 10,1% за год. Самое большое снижение, в том числе, по особо тяжким преступлениям, отмечено в Оренбургской области.

Преступность в других регионах России

В среднем по стране за указанный период приходилось 102,9 преступлений на 10 тысяч человек (-1,5% за год), а также 28 особо тяжких преступлений (-5,3% за год). Уровень преступности ниже общероссийского отмечен в 42 регионах. В целом снижение числа зарегистрированных преступлений отмечается в большинстве российских регионов (55 из 85).

Первую строчку рейтинга заняла Чеченская Республика, которая лидирует по всем показателям. На 10 тысяч жителей там приходится 12,5 преступлений, а также 3,7 особо тяжких преступлений, по обоим показателям отмечен самый большой в России спад. Далее в списке Ингушетия и Дагестан.

Наиболее высокий уровень преступности в Амурской области и Республике Алтай — 161,8 и 161,6 преступлений, соответственно. В числе регионов с высокой преступностью также оказались Бурятия, Еврейская АО, Забайкальский край, Республика Тыва и Республика Карелия. В перечисленных регионах на 10 тысяч человек приходится более 150 преступлений. Москва оказалась на 16 строчке рейтинга — 83,3 преступления на 10 тысяч человек, Санкт-Петербург на 18-й — 86 преступлений.

Как считали?

Рейтинг выстраивался именно по количеству преступлений зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года на 10 тысяч жителей. Для исследования взяты показатели 85 российских регионов. ЛНР и ДНР, а также Запорожская и Луганская области в рейтинге не учитывались.