Метель обрушилась на Нижний Новгород 31 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самая настоящая метель обрушилась на Нижний Новгород в понедельник, 31 октября. Снег начался около 14 часов, а спустя примерно полчаса перешел в сильную метель, которая хоть и стихла, но мокрый снег все еще продолжает идти. И если минувшей ночью в городе снег не лег покровом, то сейчас начинают белеть крыши и улицы. Однако очевидно, что он все равно растает, поскольку столбики термометров показывают положительную температуру.

Резкое похолодание пришло в регион накануне вечером: причиной его стал холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, смещающимся с Северо-Запада в районы Верхней Волги.

Прогнозы синоптиков об ухудшении погоды были известны еще вчера, поэтому мэр Юрий Шалабаев заблаговременно провел оперативный штаб с коммунальными службами и представителями ДУКов, на котором дал ряд поручений по борьбе с последствиями стихии. В частности, еще ночью в Нижнем Новгороде началась обработка наиболее сложных участков дорог противогололедными реагентами, а так как выпадавший снег быстро таял и периодически переходил в дождь, на некоторых улицах пришлось откачивать воду. Как уже отмечалось выше, в черте города снег не образовал покрова, а вот в области он лег толщиной 2 сантиметра.

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», снег с дождем закончится к 17:20, однако уже к 19 часам метель вновь возобновится. Сейчас в городе наблюдаются четырехбалльные пробки – в основном водители испытывают затруднения в центре города, но в вечерний час пик Нижний Новгород почти наверняка встанет в заторах.