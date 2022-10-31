Массовое ДТП на Мещере: Грузовик собрал три машины и врезался в дерево, водитель погиб Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель грузовика не справился с управлением, что привело к массовому ДТП на Мещере 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошло в 10.45 на улице Сергея Акимова, 16.

Грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen, когда тот выезжал со двора дома на проезжую часть дороги.

В результате этого столкновения Volkswagen совершил наезд на автомобиль Волга Siber.

В это время грузовик «Валдай» продолжил движение и наехал на KIA Rio. Иномарка в тот момент стояла у правого края проезжей части.

После этого «Валдай» врезался в дерево и остановился.

Водитель грузовика скончался до приезда скорой помощи.

На кадрах, предоставленных пресс-службой ведомства, видно, что грузовик едва не врезался в дом. На пути его задержало только дерево. Однако от смерти это водителя не спасло – от полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.