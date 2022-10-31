Неизведанные места нижегородского края: Усадьба Карамзиных. ФОТО: Яндекс. панорама

История усадьбы Карамзиных в селе Рогожка Первомайского района тесно связана с именем автора главного исторического труда Российской империи Николая Карамзина. В прежние времена эти земли принадлежали сначала ему самому, а потом его сыну Александру, который стал настоящим покровителем здешнего уезда. В память о тех временах в селе до сих пор сохранились больница и прекрасный парк.

История

Впервые упоминания об усадьбе в Рогожке встречаются еще в XVIII веке. Именно тогда здешние земли были подарены Павлом I тестю Николая Карамзина Андрею Вяземскому. Однако большого интереса это приобретение не вызвало ни среди Вяземских, ни среди Карамзиных – никто из них не захотел ехать в такую глушь на окраине Нижегородской губернии. Все изменилось в 30-х годах XIX века, когда сюда перебрался шокированный смертью Пушкина молодой Александр Карамзин. Блистательный выпускник Дерптского университета мог бы сделать блестящую карьеру в Санкт-Петербурге, однако вместо этого уехал в Первомайский район.

Женившись на фрейлине княгине Наталье Оболенской, он целиком посвятил себя своему поместью. Именно тогда усадьба приобрела свой нынешний вид, а рядом со зданием был обустроен парк с каскадом прудов. Это парк стал настоящим произведением садово-паркового искусства. Впрочем, одной только усадьбой Александр Карамзин не ограничивался – он помогал в лечении крестьян, обеспечивал их работой. Ради этого он даже построил чугунолитейный завод, ставший центром развития для всего района.

Покинул Нижегородскую область помещик лишь однажды – в 1853 году, во время Крымской войны. Тогда он собрал ополчение и вместе с ним отправился на фронт. Уехала на войну и его супруга – там она была сестрой милосердия. Вернувшись обратно, супруги продолжили благотворительные дела – в частности, построили больницу для воинов-инвалидов. Она просуществовала, сохранив свою функцию, вплоть до 2000 года.

Легенды

- Старожилы утверждают, что здешняя больница была построена в аномальной зоне, на месте тектонического разлома. Поэтому местные жители не раз становились свидетелями сверхъестественных вещей в этих местах. Рассказывали о чудесах и медики больницы: пациенты здесь выздоравливали быстрее, а раны затягивались буквально на глазах.

- После революции могилы Карамзиных были разорены. Вандалы искали золото и драгоценности, но не найдя ни того, ни другого, попросту раскидали кости знаменитых помещиков. Много лет после этого они хранились в алтаре бывшей церкви при Рогожской больнице. Перезахоронили тела только в 2001 году.

Что посмотреть?

- До наших дней в поместье сохранилось само здание усадьбы и больница. Обе находятся хоть и в заброшенном состоянии, но снаружи вполне сохранили былую красоту. От внутреннего убранства там, конечно, ничего не осталось. Но погулять возле усадьбы точно стоит.

- Сохранились и остатки былого садово-паркового шедевра. По легенде деревья здесь высаживал лично Александр Карамзин. Многие из них дожили до наших дней. Толщина некоторых дубов в обхвате достигает метра. Есть здесь и совсем диковинные для наших широт растения, среди которых сибирская пихта, кедр, лесная жимолость. Сейчас парк является памятником природы областного значения.

Как добраться?

Всем желающим побывать в усадьбе Карамзиных первым делом надо доехать до Первомайска. А оттуда еще 206 километров надо проехать до села Рогожки. Правда, на автобусе этот путь не преодолеть, поэтому лучше сразу ехать на автомобиле.