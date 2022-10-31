Ощущается как -7: Промозглая погода со снегом и дождем ожидает нижегородцев в первую неделю ноября

Промозглая погода со снегом и дождем ожидает нижегородцев в первую неделю ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Теплый октябрь остался позади, а наступающий ноябрь принесет с собой холодную и сырую погоду. Нижегородцы буквально почувствуют дыхание зимы: столбики термометров стремятся к нулю, а ощущаться эта прохлада будет как -7. Без зонта на этой неделе из дома лучше не выходить: синоптики обещают дожди и мокрый снег.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», в понедельник в Нижнем Новгороде ожидается дождь со снегом, днем воздух прогреется не более чем до +2 градусов. Однако северный ветер будет дуть вполне ощутимый: до 6 метров в секунду, поэтому это небольшой «плюс» будет ощущаться как -6.

Во вторник, 1 ноября, утром синоптики обещают дождь со снегом, который прекратится к вечеру. Днем воздух прогреется до всего лишь +2 градусов, ветер северный, 5 метров в секунду.

В среду, 2 ноября, ожидается пасмурная погода, днем не исключены осадки в виде дождя и снега. Ветер по-прежнему будет дуть с севера со скоростью более 6 метров в секунду. По ощущениям на улице будет как -7 градусов.

В предпраздничный день 3 ноября погода существенно не изменится: всё те же +2, всё тот же дождь со снегом. При этом ветер стихнет до 3 метров в секунду, но не поменяет своего направления.

В праздничные выходные, 4-5 ноября, ожидается пасмурная погода с температурой воздуха +1…+2 градуса, без осадков. В воскресенье днем разогреет до +4 градусов, дождей синоптики не прогнозируют. Ветер сменит свое направление на юго-западное.

Стоит отметить, что несмотря на похолодание, ночью в Нижнем Новгороде на этой неделе заморозков не будет: минимальная отметка, до которой будут опускаться столбики термометров – 0…+1 градус.