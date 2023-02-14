Свадьба-бутерброд и признание на арене цирка: Четырнадцать самых необычных свадеб Нижнего Новгорода

Четырнадцать самых необычных свадеб Нижнего Новгорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот, наконец, и настал самый романтичный праздник в году – День Святого Валентина. Многие влюблённые в этот день дарят своим вторым половинкам валентинки и подарки, устраивают сюрпризы и свидания. В общем, стремятся устроить для себя и своего партнёра самое романтичное и незабываемое времяпрепровождение. «Комсомолка» тоже не смогла остаться в стороне от Дня Святого Валентина и отыскала в Нижегородской области пары, которые не просто любят друг друга, но и сделали из своей женитьбы феерический праздник.

«Космическая свадьба»

Необычная и трогательная свадьба прошла десять лет назад в ЗАГСе Ленинского района Нижнего Новгорода. 12 апреля 2013 года, в День космонавтики, 79-летний ветеран Байконура отвел под венец 77-летнюю невесту. Однако, как говорится, любви все возрасты покорны. Выглядели эти жених и невеста не менее счастливыми и влюбленными, чем все остальные, помоложе.

К слову, изначально ни о каких романтических отношениях между этой парой не могло быть и речи. Ромуальд Михайлович и Эльвира Николаевна дружили семьями, но когда их вторые половинки умерли, они решили не оставаться в одиночестве.

– Вот и сошлись с ней. Одному-то скучно жить, а мы вроде бы друг другу подходим, – объяснил тогда ветеран.

«Космическая свадьба» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Предложение на арене цирка

В октябре 2016 года нижегородец выбрал довольно необычное место для того, чтобы сделать своей девушке предложение руки и сердца. Мужчина вывел возлюбленную на арену цирка прямо в конце представления, когда артисты вышли на «бис». Молодой человек встал на одно колено и сделал девушке предложение, от которого она не смогла отказаться. Под куполом в этом время звучала романтичная мелодия из кинофильма «Титаник».

Предложение девушке на арене цирка. Фото: Нижегородский цирк.

Предложение на матче Чемпионата Мира – 2018

В июне 2018 года молодой человек из Нижнего Новгорода сделал предложение своей девушке прямо на матче «Швейцария – Коста-Рика» на Чемпионате Мира – 2018. Помогал в этом деле парню совершенно незнакомый человек, с которым он встретился перед игрой. В какой-то моменты во время футбольного матча молодой человек передал возлюбленной бинокль и показал, куда смотреть. Тогда она и заметила на противоположной трибуне розовый плакат «Юлия, ты станешь моей женой».

Нижегородец сделал предложение на матче Швейцария – Коста-Рика. Фото предоставлено героем статьи

Предложение в аэропорту для саровчанки, завоевавшей бронзу на Олимпиаде – 2018

Незабываемое предложение выйти замуж сделали для лыжницы Анастасии Седовой из Сарова Нижегородской области. Девушка завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, вернулась в Россию и не успела выйти из аэропорта Шереметьево, как перед ней на одно колено встал любимый человек. В руках он держал огромный букет цветов и коробочку с кольцом. Затем прозвучало заветное: «Выходи за меня!».

Бронзовой призерке Олимпиады в Пхенчхане Анастасии Седовой жених сделал предложение в аэропорту. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Свадьба-бутерброд

Не обходится в Нижнем Новгороде и области и без оригинальных свадеб. Так, летом 2019 года состоялась свадьба-бутерброд. Таким способом пара хотела показать, что вместе они составляют единое целое. На костюме жениха впереди и сзади был изображен большой батон, а на платье невесты красовался кусок сыра. Пара пришла регистрироваться без гостей и свидетелей.

«Пушкинская свадьба»

2019 год был очень богат на необычные свадьбы. Например, в июне в Доме бракосочетания в Нижнем Новгороде молодоженов поздравил с этим важным событием сам Александр Сергеевич Пушкин. Свадебная церемония прошла в духе пушкинской эпохи, а гостей праздника встречал ведущий в образе великого поэта.

«Пушкинская свадьба» состоялась в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Нижегородец превратил телебашню в огромную валентинку

В сентябре 2020 года сотни жителей Нижнего Новгорода стали свидетелями романтичного зрелища – на телебашне появилось множество сердечек и трогательная надпись: «Даша, выходи за меня замуж». Как оказалось, таким необычным способом предложение своей девушке сделал нижегородец Илья Березин. «Комсомолка» встретилась с героем этой романтической истории и выяснила, как ему удалось поразить своей любовью весь город.

Нижегородец сделал предложение любимой с помощью телебашни. ФОТО: Нижегородский филиал ФГУП "РТРС"

Предложение на фасаде нижегородского кремля

Другой романтичный ход один из нижегородцев придумал зимой 2020 года. В новогодние праздники мужчина с возлюбленной отправился погулять в центре Нижнего Новгорода. Пара гуляла по площади Минина, а потом направилась в сторону кремля, когда вдруг на фасаде Дмитриевской башни появилась красочная проекция: «Наташа, выходи за меня замуж?».

Нижегородец решился на важный шаг в новогодние каникулы. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородская кассирша стала байкершей, чтобы сыграть свадьбу мечты

Кроссовки, шлем, фата по ветру и рев мотора - такая необычная свадьба прошла в августе 2021 года в Арзамасе. Ловя изумленные взгляды прохожих и водителей, жених и невеста на мотоциклах прокатились по городу и направились прямиком в ЗАГС. Он – на трюковом спортивном Honda, она - на стильном черно-зеленом Kawasaki.

Девушка работает кассиром в РЖД и в свободное от работы время преподает Pole Dance в хореографической студии, Вадим – предприниматель. Не желая устраивать стандартных церемоний со свитой гостей, они решили сыграть мотосвадьбу.

Мотосвадьба. Фото: Предоставлено героем публикации

Предложение в виде гигантского плаката на фасаде дома

Ещё одно необычное предложение руки и сердца был сделано в Нижнем Новгороде в сентябре 2022 года. Так, на одной из многоэтажек в жилом комплексе «Корабли» появился гигантский плакат с надписью «Таня, выходи за меня замуж». Темный плакат с написанными от руки огромными красными буквами был вывешен на фасаде дома из окна девятого этажа, расположенного в подъезде.

Талисман БК «НН» Трюльник сделал предложение чирлидерше во время игры

Довольно интересный способ позвать девушку замуж развернулся на глазах у болельщиков баскетбольного клуба «Нижний Новгород» в марте 2022 года. Талисман команды в виде большого плюшевого оленя, которого зовут «Трюльник», выскочил на поле к танцующим девушкам из группы поддержки, схватил свою избранницу за руку и неожиданно опустился на одно колено.

Талисман БК «НН» Трюльник прямо во время игры сделал предложение девушке из группы поддержки. Фото: Алены Севрюковой.

Предложение сотрудника аэропорта Стригино своей коллеге прямо на рабочем месте

Романтика аэропортов дело обычное, ведь воздушная гавань место встреч и прощаний, долгих объятий и слов любви. Ещё лучше, когда именно здесь зарождаются чувства, как это было у сотрудников нижегородского аэропорта – Василия и Татьяны. Долгое время они работали бок о бок, потом встали встречаться и, наконец, дошло дело до свадьбы.

– Накануне перед тем, как он сделал мне предложение, мы сильно поругались – что-то не поделили, даже причину уже не вспомню. Пошла на работу. И, как сейчас помню, заканчивалась регистрация на Домодедово, прошли уже почти все пассажиры… И вдруг смотрю – идет. С цветами. Подумала – неужели это тот самый момент?

Болельщик «Торпедо» сделал предложение девушке на матче со «Спартаком»

Объединяет сердца и любовь к спорту. Так, в январе 2023 года в перерыве между вторым и третьим периодом хоккейного матча «Торпедо – Спартак» нижегородец Даниил вывел свою девушку на лед для совместного участия в конкурсе с призами. Девушке было необходимо примерить на себя роль хоккеиста и испытать себя в бросках по воротам, ну, а главным призом стало предложение руки и сердца. Даниил встал на одно колено, достал бархатную коробочку и произнес заветные слова: «Выходи за меня замуж».

Анна ждала этого момента пять лет. Фото: ХК "Торпедо" Любовь к спорту

Свадьба на воздушном шаре

Запоминающаяся свадьба была у знаменитого нижегородского путешественника Валентина Ефремова. Вместо привычного ЗАГСа воздухоплаватель вступил в законный брак со своей возлюбленной на озере Иссык-Куль в Киргизии, в полете на воздушном шаре. Для церемонии жених и невеста выбрали весьма необычные наряды. Никаких белых платьев и строгих костюмов, молодожены были одеты в традиционные костюмы киргизов.

Свадьба на воздушном шаре. Фото: СОЦСЕТИ

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