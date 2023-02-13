Спасали всей толпой: что случилось после концерта группы «Кино» в Нижнем Новгороде

Поклонники творчества группы не остались в стороне и решили помочь скорой. Фото: принтскрин видео.

В воскресенье, 12 февраля, в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» концерт группы «Кино», посвященный 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Фанаты творчества этого коллектива и просто почитатели рок-музыки с нетерпением ждали этого события. Как итог — на трибунах нижегородской арены собралось свыше пяти тысяч человек. Концерт прошел на ура — весь стадион повторял тексты песен за оцифрованным голосом кумира, а басисты, гитарист и барабанщик не просто попадали в ноты, но и мастерски задавали атмосферу.

Как и водится, после концерта зрителей ожидал выход на бис, а после некоторые задержались, чтобы получить автограф или медиатор. Музыканты больше не вышли на сцену, однако самые упрямые фанаты решили подкараулить их у служебного входа с заранее припасенными плакатами и пластинками. Охранники и стюарды на подобное поведение никак не реагировали — все, что находится за пределами арены уже не в их зоне ответственности.

Там же, у служебного входа дежурили два автомобиля скорой помощи. По завершении концерта один из них благополучно уехал, а второй застрял в сугробе.

- Сам уехал, а товарища бросил! - подшутил один из фанатов группы и, не сговариваясь, присутствующие дружной толпой бросились выручать водителя из беды. С помощью «киноманов» карета скорой помощи успешно преодолела сугроб. Водитель был настолько восхищен поддержкой, что на радостях процитировал Владимира Высоцкого:

- Спасибо, товарищи! Если вы уже устали — сели-встали, сели-встали».

Карета скорой помощи завершила дежурство и уехала, а фанаты получили автографы и благополучно разошлись по домам. У всех остались приятные впечатления от этого события.

На странице встречи «Кино. Нижний Новгород» во ВКонтакте продолжают появляться любительские видео из зала и восторженные комментарии.

- Крутой концерт! Хорошая организация! Отличный звук и видеоряд. Огромное спасибо за концерт. Приехал из далека ради такого классного мероприятия!- написал Денис Н.

- Спасибо Вам за эмоции! Спасибо Вам за возможность услышать Его! Я была на «Камчатке», я ходила по тем местам, где он жил и творил. А теперь ещё и ощутила вживую всю силу и мощь его песен! - добавила Екатерина А.

- Хочется верить, что только в Нижнем Новгороде вы вышли второй раз и спели ещё столько классных песен, - признался ниже в комментариях Александр М.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как прошел концерт Басты в Нижнем Новгороде.

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