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Происшествия12 февраля 2023 16:30

Четыре человека пострадали в ДТП на улице Донбасской в Нижнем Новгороде

Водитель не справился с управлением
Анастасия СТЕПАНЕНКО
На заснеженной дороге машину занесло

На заснеженной дороге машину занесло

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Трое взрослых и подросток пострадали при столкновении двух автомобилей на улице Донбасской,22, в Нижнем Новгороде 12 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По предварительным данным сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением. На заснеженной дороге машину занесло. А в результате этого автомобиль вылетел на встречную сторону и столкнулся с другой машиной.

На видео, которое было предоставлено пресс-службой ведомства, можно заметить, что другой автомобиль расположен так, будто во время столкновения он был припаркован.

автомобиль вылетел на встречную сторону и столкнулся с другой машиной

автомобиль вылетел на встречную сторону и столкнулся с другой машиной

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

53-летний мужчина, пострадавший в ДТП, от госпитализации отказался. 22-летняя девушка получила перелом правого надколенника, а 51-летняя женщина – ушиб грудной клетки. Их эвакуировали в ГКБ №13. Молодой человек 16 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибленной раной волосистой части головы был эвакуирован в детскую областную больницу.

– Состояние всех пострадавших средней степени тяжести. На месте ДТП работали 2 бригады нижегородского центра медицины катастроф, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

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