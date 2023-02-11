«Лыжня России-2023» в Нижнем Новгороде. Показываем лучшие фото

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2023» прошла в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде 11 февраля прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023». Эти соревнования проходили уже в 41-ый раз.

ФОТО: Кира Мишина

- Сегодня это самый масштабный зимний праздник, объединивший около полутора миллионов поклонников лыжного спорта со всех регионов России, - отметили организаторы гонки.

ФОТО: Кира Мишина

На этот раз в ходе соревнований состоялся корпоративный забег ГТО нижегородских предприятий, детский и семейный забег. В семейном забеге могли участвовать семьи с детьми до 10 лет.

ФОТО: Кира Мишина

Участниками детского забега стали мальчики и девочки в возрасте от 9 до 11 лет. Ну и, разумеется, главным событием стал традиционный массовый старт на 5 и 10 километров.

ФОТО: Кира Мишина

Стоит отметить, что с погодой нижегородцам сегодня определенно повезло - весь день стояла солнечная, хоть и слегка морозная погода.

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