12-летний нижегородец Денис Макаров вышел в финал шоу «Голос.Дети». Фото: принтскрин видео.

Отличная новость для всех любителей музыки – 12-летний школьник из Нижнего Новгорода Денис Макаров вышел в финал шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Накануне зрители увидели сразу два важных этапа конкурса – «Поединки» и «Песня на вылет».

На этапе «Поединков» Денис вместе с еще двумя участниками конкурса исполнил песню Егора Крида «Самая, самая». Оценивать выступление пришлось самому наставнику ребят Егору Криду. В результате, выбор ему предстоял непростой.

- Пацаны, вы справились на сто процентов, на миллиард процентов! Папа доволен! Я, во-первых, вас, пацаны, поздравляю с тем, что вы на юбилейном сезоне шоу «Голос. Дети», - обратился к ребятам певец. - Вы уже большие молодцы, и помните, что вы уже победители, неважно, кто пройдёт дальше. Три года я сижу в этом кресле — и это время меня научило принимать решения быстро... но раздумывая. Со мной дальше проходит Денис.

На следующем этапе конкурса «Песня на вылет» Денис Макаров исполнил уже песню Григория Лепса « Я счастливый». После его выступления овации долго не смолкали.

- Я надеюсь, что все зрители получили максимум удовольствия. Во-первых, я вас очень сильно полюбил. Я вас сильно уважаю. Вы часть нашей большой семьи, - заявил по итогам этого этапа Егор Крид. - И каждый из вас — победитель. Сложный выбор, очень сложный. Ну ладно, что тянуть. Первый участник, который отправится со мной прямиком в финал, — Денис. И второй участник, который пойдёт прямиком в финал... Им станет Милана.

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