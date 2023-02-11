Два человека пострадали в ДТП на проспекте Гагарина по вине пьяного водителя. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла вечером 10 февраля на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде – здесь столкнулись сразу два автомобиля, в результате чего пострадали два человека. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Авария произошла в районе дома № 17 по проспекту Гагарина, - рассказали в ведомстве. – 37-летний водитель автомобиля «Мазды» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Гранта».

По данным полиции, в автомобиле «Гранта» находились два человека – 56-летний водитель и его 27-летняя пассажирка. Оба пострадали и на машине скорой помощи были доставлены в областную больницу имени Семашко.

Оба пострадавших доставлены в больницу имени Семашко Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- Водитель автомобиля «Гранта» прошел освидетельствование на месте, - рассказали в региональном УГИБДД. – Как показало исследование, в момент происшествия он был пьян.

Напомним, ранее мы писали, что смертельная авария с участием фуры произошла в Нижегородской области днем 10 февраля.

- 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg не уступил дорогу КамАЗу под управлением 52-летнего водителя, двигавшемуся по автодороге Нижний Новгород-Йошкар-Ола. В результате чего произошло столкновение при котором водитель и пассажир «Туарега» погибли на месте, - рассказали в пресс-службе УГИБДД.