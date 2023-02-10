Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев о новой волне коронавируса

В медицинских организациях продолжает действовать масочный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев о новой волне заболеваемости коронавирусом. Об этом замгубернатора региона написал в своем телеграм-канале.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, около 13% в общем объеме всех проводимых тестов на ковид уже показывают положительный результат.

— Это первый прогностический признак подъема новой волны заболеваемости. И пока мы еще не видим увеличение числа госпитализаций, но рост госпитализаций обязательно не заставит себя ждать уже через две недели, - отмечает министр здравоохранения региона.

Так, замгубернатора напоминает нижегородцам о том, что коронавирусом можно управлять. Для этого нужно вспомнить элементарные правила безопасности. Например, в медицинских организациях продолжает действовать масочный режим. К тому же, необходимо помнить и о вакцинации.

- Прошу беречь себя и своих близких. Идущий штамм ковида не такой агрессивный, каким были его прародители. Но не надо маскировать симптомы и выходить на работу или учебу, если они есть. Надо лечиться, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, 75% жителей Нижегородской области имеют избыточный вес по данным за 2022 год. По словам Давида Мелик-Гусейнова, нижегородские врачи бьют тревогу, потому что лечить человека с избыточным весом гораздо сложнее, чем обычного пациента.