Площадка для собак и скейт-парк отменяются: благоустройство площади Героев пройдет по упрощенному сценарию

Площадь Героев благоустроят к концу сентября. Фото: Мария СОРОКИНА

С 2020 года жители Московского района Нижнего Новгорода с нетерпением ждут благоустройства площади Героев. В рамках подготовки к юбилею города планировалось преобразить все главные площади районов и знаковые городские пространства. Разработкой концепций занимались талантливые российские архитекторы под кураторством Института развития городской среды. Нарисовали все красиво — обновленная мемориальная зона, благоустроенный сквер с множеством различных новшеств — спортплощадкой, амфитеатром, детской игровой зоной с горкой и диковинными аттракционами, взрослым скейт-парком и арт-объектами в индустриальном стиле. Спустя почти три года с той поры на портале госзакупок опубликовали электронный аукцион по благоустройству сквера на площади Героев. К удивлению местных, от ряда интересных и перспективных решений в итоге решили отказаться. «КП-Нижний Новгород» обратилась в администрацию Московского района и выяснила, почему так получилось.

Скейтбордистам хватит и детской рампы

Одной из самых неожиданных фишек обновленного пространства должна была стать зона для молодежи со скейт-парком. Высокую взрослую горку предлагалось установить недалеко от железной дороги. Необходимость размещения молодежной зоны обозначили сами архитекторы ICube, занимавшиеся разработкой концепции. По их мнению, именно молодежных зон на территории района недостаточно. Например, сквер имени Грабина располагается как раз напротив детсада. Спортивные элементы рассчитаны на ребят дошкольного и младшего школьного возраста, именно поэтому подросткам там не рады. Сами же молодые люди предпочитают заниматься современными экстремальными видами спорта и порой выбирают для этого не самые подходящие места.

- Наверняка у людей возникнет вопрос, нужна ли вторая скейт-зона. Да, нужна. Мы пообщались с различными экспертами и еще раз убедились, что площадка, которая находится в соседнем сквере, не предназначена для скейтеров, которые уже катают. Те рампы, которые там есть, очень маленькие. Они не подходят для молодежи и подростков, - объяснила архитектор Светлана Решетова на презентации итоговой концепции развития пространства.

Детская рампа в сквере Грабина не подходит подросткам. Фото: Мария СОРОКИНА

Это решение поддержала и руководитель ИРГСНО Дарья Шорина, отметив, что молодежный спорт требует более сложных конструкций.

Специалисты сошлись во мнении: важно прививать молодому поколению патриотические начала, позволяя самостоятельно ознакомиться с историей района и его героями. Именно поэтому путь к молодежной площадке на рендерах проходил рядом с мемориальной зоной и информационными стендами.

Скейт-парк должен был появиться где-то здесь. Фото: Мария СОРОКИНА

Тем временем, в администрации Московского района сочли, что одной подобной площадки, хоть и маленькой, достаточно, чтобы соответствовать запросам молодежи:

- Скейт–парк и другие спортивные элементы находятся в шаговой доступности, в сквере им. Грабина (напротив площади Героев, через дорогу).

От площадки для собак отказались сами жители

Еще на этапе обсуждения предварительной концепции от местных жителей в комментариях поступали пожелания создать специальную зону для гуляющих с собаками. Многим надоело наблюдать за нечистоплотными собаководами, которые «забывают» убрать за питомцами и часто попадают в конфликтные ситуации. Собачникам предлагалось выделить собственную территорию с игровыми элементами и догдиспенсерами в отдаленной части сквера. Архитекторы обещали рассмотреть эту идею и вынести на обсуждения.

Помимо этого, сами специалисты выразили желание украсить сквер декоративными элементами в индустриальном стиле, намекающими на трудовую историю района. По версии архитекторов, игровые элементы в виде вагонеток, металлические арки, вкопанные в землю рельсы и креативные места для отдыха помогли бы превратить территорию в своеобразный индустриальный парк.

- В ходе общественных слушаний установка арт-объектов в индустриальном стиле не была согласована жителями, также они не поддержали обустройство площадки для выгула собак. Вместе с тем, жители высказались за сохранение торжественного назначения площади: здесь проводятся памятные мероприятия ко Дню Победы, Дню Памяти и другие, - добавили в районной администрации.

Получается, жители сами высказались против предложенных ранее решений. А еще, вероятно, не одобрили многообразие дорожных покрытий, спортплощадку около «Нижегородца» и другие элементы, которые упразднены или существенно упрощены в техническом задании.

Мемориальная зона будет изменена

В числе прочего архитекторы решили изменить мемориальную зону на площади Героев. С одной стороны, предлагается ее сделать более приятной и удобной для посещения, заменив скобки на более легкие и добавив перголу с лавочками. С другой стороны, монумент со звездой предлагается вынести на одну ось со стелой. Решение выглядит неоднозначно, особенно на виде сверху.

Звезду предлагается вынести на одну ось со стелой (вид сверху). Фото: ИРГСНО

- Решение о переносе монумента со звездой на одну ось со стелой будет реализовано. Также на объекте для отдыха горожан будет установлена пергола с навесом, - подчеркнули в администрации Московского района.

Кроме того, ранее было предложено открыть вид на выставочный центр «Микула», пересадив голубые ели куда-то подальше. В таком случае откроется обзор и на «венозные» дома на улице 50-летия Победы.

Вот такой вид откроется, если убрать голубые ели. Фото: Мария СОРОКИНА

Заметнее с проспекта станет и заводской бетонный забор, который скрывает захламленную территорию, мрачные гаражи и лежанку бездомных у теплотрассы.

Свалку за забором трогать пока не будут. Фото: Мария СОРОКИНА

Подобными пейзажами местные жители «любуются» каждый день, сокращая путь на работу.

Каждый день местные проходят мимо лежанки бездомных и других "прелестей". Фото: Мария СОРОКИНА

Архитекторы предлагали что-то сделать с этой территорией — с согласия завода убрать забор и облагородить территорию хотя бы в рамках II этапа. Увы, этот участок пока останется в прежнем виде. В границы сквера он не входит, следовательно в перечень работ он не включен.

Отметим, на обновление площади Героев планируют выделить 62,2 млн рублей. Для сравнения, примерно такую же сумму планировали выделить на благоустройство территории вдоль озера на улице Пермякова. Реализацию второй очереди благоустройства площади перед канатной дорогой также оценили в 60 млн рублей.

Работы на главной площади Московского района планируют завершить к концу сентября.

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