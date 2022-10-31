Белоснежные поля, снеговики и день жестянщика: Первый снегопад прошел в Нижегородской области 31 октября

Снег выпал в Нижнем Новгороде минувшей ночью. Фото: Мария СОРОКИНА

Первый снег выпал в Нижнем Новгороде в ночь на 31 октября. Оправдывая недавний прогноз, минувшей ночью были заморозки, которые привели к изменению осадков. Деревья дороги, тропинки, дома, автомобили - все оказалось укрыто белоснежным «покрывалом». Стоит снегу подтаять, а затем замерзнуть - дороги становятся скользкими, и это неминуемо ведет к росту числа ДТП. Так, в самом Нижнем Новгороде в утренние часы сообщалось о трех автомобильных авариях.

В городе зафиксировано 3 ДТП. Скриншот с портала Яндекс.Пробки.

При этом по данным портала Яндекс.Пробки десятибалльных заторов в утренние часы не зафиксировано. Вероятно, многие уже успели «переобуться» в зимнюю резину.

К слову, снегопад был не только в самом Нижнем Новгороде, но и по области. В некоторых районах зафиксированы аварии с пострадавшими. Так, в Арзамасском районе сегодня утром легковушка протаранила бетонные блоки. Произошло это на участке дороги между Дивеевом и рабочим поселком Выездное. В результате сам водитель чудом уцелел, а двое его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу имени Владимирского.

Авария, случившаяся в Богородском районе привела к гибели человека. Водитель «ГАЗели» на перекрестке не уступил дорогу легковушке. В результате оба автомобиля выбросило в кювет, причем легковушка упала на левый бок. Водитель помятой «Лады» от полученных травм скончался на месте, а его несовершеннолетний пассажир госпитализирован в больницу №13 города Нижнего Новгорода.

В Богородском районе произошла смертельная авария. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Отметим, что еще в конце прошлой недели региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных явлениях:

- 31 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается резкое похолодание. Среднесуточная температура понизится на пять и более градусов. В результате столбики термометров опустятся до -2 градусов в ночные часы. Весьма вероятны мокрый снег и гололед. Снег хоть и выпал но еще не лег. Пока за окном неустойчивый ноль, выпускать на дороги грейдеры еще слишком рано — тонкая снежная пелена быстро оттаивает, оставляя дороги мокрыми. Тем не менее, городские власти уже во всю готовятся к предстоящим снежным завалам. На днях мэр Юрий Шалабаев провел оперштаб с главами районов и дал поручение грамотно организовать рабочий процесс.

Кто-то решает вопросы, связанные с уборкой снега и снижением аварийности, кто-то решил навестить шиномонтаж, а кто-то во всю радуется выпавшему снегу. В соцсетях появились десятки фотографий с заснеженными деревьями и дорожками. Некоторым даже удалось слепить небольших снеговичков.