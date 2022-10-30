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Происшествия30 октября 2022 11:30

Младенец и еще два ребёнка пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного большегруза произошло в Лысковском районе
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Младенец и еще два ребёнка пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

Младенец и еще два ребёнка пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Трое детей пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В городе Лысково на 499 км произошла авария с участием трех легковых автомобилей и одной большегрузной машины.

Водитель Kia, выбрав небезопасную дистанцию, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который на тот момент остановился для поворота налево. В результате этого ВАЗ совершил столкновение с автомобилем Volkswagen впереди стоящим также для поворота налево.

После первого столкновения Kia вылетел на полосу встречного движения и врезался в большегрузный автомобиль.

В этой аварии пострадали трое детей. Одному ребенку 3 месяца, второму – 7 лет, самому старшему 9 лет. Они получили телесные повреждения и были доставлены в Лысковскую Центральную районную больницу.

По кадрам с места аварии видно, что автомобили ВАЗ и Volkswagen, а также большегрузный автомобиль почти не пострадали. А вот у Kia серьезно побит передний бампер и осколки от столкновения с машинами разбросаны по всему участку аварии.

У Kia серьезно побит передний бампер

У Kia серьезно побит передний бампер

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

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