Центр Нижнего Новгорода перекроют с 29 октября по 7 ноября в связи с празднованием Дня народного единства

Как будет ходить общественный транспорт в День народного единства в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде с 29 октября по 7 ноября будет временно приостановлено транспортное движение по площади Минина и Пожарского в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На несколько дней перекроют участок от Верхневолжской набережной до улицы Минина , также с 4 ноября по 5 ноября будет приостановлено движение от Зеленского съезда до улицы Минина, по улице Ульянова - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, и по улице Минина - - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского.

Кроме того, с 4 по 5 ноября дорога будет перекрыто движение по Верхневолжской набережной – проехать будет нельзя от улицы Пискунова до площади Минина. Перекроют и Зеленский съезд.

Транспортное движение будет остановлено и по улице Варварской - от улицы Пискунова до площади Минина, по улице Алексеевской от улицы Пискунова до площади Минина, Георгиевскому съезду и улице Пожарского.

с 00.01 04 ноября 2022 года до 04.00 5 ноября движение общественного транспорта изменится. Теперь троллейбусные маршруты № 9, 13 и 17 будут ходить с площади Свободы.

Автобусный маршрут Т-31 будет проходить до станции «Водная академия».

Маршруты А-1, А-68 будут следовать по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки «Чёрный пруд» и в обратном направлении– по Ошарской улице, улице Пискунова, Варварской улице.

Также автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 в направлении площади Свободы проследуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького и в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду.

Автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 в направлении улицы Минина будут ходить по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова. В направлении Канавинского моста маршрут будет проходить - по улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду.

Автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут организованы по улице Пискунова в оба направления.

Также автобусы А-71, А-95 будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки «Чёрный пруд». И в обратном направлении – по Ошарской улице, улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду.