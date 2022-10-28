Более 1,3 млрд рублей направят на повышение зарплат учителям в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 1,3 млрд рублей будет выделено на повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

27 октября Законодательное собрание Нижегородской области поддержало поправки в бюджет региона.

- Увеличили доходную и расходную часть бюджета. Прогнозируем рост доходов. Дополнительные средства будет направлять на решение социальных задач, - поделился Глеб Никитин.

В ходе поправок решили повысить зарплату людям следующих специальностей: учителей, врачей, воспитателей, работников культуры и работников дополнительного образования. На повышение зарплат будет выделено свыше 1,3 млрд рублей.

Часть бюджета пойдет на поддержку и обеспечение мобилизованных и их семей – на эти цели будет направлено 500 млн рублей. Также было принято решение, что мобилизованные освобождаются от уплаты транспортного налога

Согласно поправкам в бюджет, на закупку льготных лекарств будет направлено 400 млн рублей. И более 680 млн рублей дополнительно поступит из федерального бюджета на ежемесячную выплату детям в возрасте от 3 до 7 лет.

Таким образом, основные параметры областного бюджета на 2022 год с учетом внесенных изменений составили: доходы - около 255 млрд рублей (увеличены на сумму более 5 млрд рублей); расходы - более 303 млрд рублей (увеличены на сумму более 5 млрд рублей); дефицит - свыше 48 млрд рублей.