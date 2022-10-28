Массовая авария под Нижним Новгородом: Автобус ПАЗ столкнулся сразу с двумя иномарками. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла днем 28 октября в Кстовском районе Нижегородской области – на шестом километра автодороги Кстово – Дальнее Константиново столкнулись автобус ПАЗ и две иномарки.

- Авария произошла в 11:45 28 октября, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – 27-летний водитель автомобиля Hyundai Creta при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу ПАЗ, который двигался со стороны Дальнего Константиново по главной дороге. От удара автобус ПАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford.

Один человек пострадал при столкновении автобуса ПАЗ с двумя иномарками в Кстовском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате ДТП пострадал пассажир автобуса ПАЗ. Сейчас он доставлен в Кстовскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, ранее мы писали, что серьезная авария с участием автобуса произошла днем 6 сентября на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Там автобус ЛиАЗ столкнулся с легковушкой и врезался в фонарный столб. Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Большой Печерской. Автобус следовал в сторону «Шоколада» и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой «Шевроле», после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своем пути.