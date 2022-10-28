Золотой юбилей

Фото Александра Барыкина

В октябре 1972 года на Арзамасском приборостроительном заводе в связи с расширением номенклатуры выпускаемых изделий создан новый механосборочный цех №56. С самого основания и по сей день он считается одним из передовых на АПЗ. Здесь осуществляется обработка сложнейших, порой уникальных деталей на современном оборудовании. Но главное – это люди, высококвалифицированные специалисты, которые трудятся в подразделении, обеспечивая бесперебойный выпуск продукции.

О своем родном 56-м рассказали работники цеха-юбиляра.

На достигнутом не останавливаемся

Валентина Настина, начальник цеха:

– В начале 2000-х в цехе начали появляться станки с ЧПУ. Самое масштабное техническое переоснащение прошло в период с 2010 по 2020 год. Оборудование приобреталось под определенные детали, которые изготавливал цех. В последнее десятилетие здесь появился совершенно новый участок с новым видом оборудования – электроэрозионными станками. Также в этот период шла большая стройка: сделали полную перепланировку цеха, создали участки с микроклиматом, провели воздушное отопление и многое другое.

Цех регулярно участвует в трудовом соревновании, молодые ребята защищают честь подразделения на конкурсах профессионального мастерства, при этом почти всегда побеждают или занимают призовые места.

На достигнутом не останавливаемся! Продолжаем ремонт, работаем над вопросом пополнения станочного парка, ведем активный набор молодых сотрудников. Люди в цехе должны чувствовать себя комфортно, у них всегда должна быть работа и достойная зарплата. Хочется, чтобы цех был стабилен, люди шли на работу с удовольствием и она приносила им удовлетворение.

Считаю, что юбилей цеха – это в первую очередь праздник ветеранов. Они заложили прочную основу подразделения, много сил и времени отдали, чтобы сделать его одним из передовых на заводе. А мы лишь продолжатели этих добрых традиций.

Для освоения нового

Виталий Калиниченко, ветеран АПЗ, бывший начальник цеха:

– Подразделение создавалось для освоения новой техники в период значительного увеличения производства. Цех всегда был сложный и ответственный, здесь делали детали для спецтехники, освоили гидравлику. Были времена, когда цеховые трудились сутками, объем работы всегда был большой.

Изначально станочный парк состоял полностью из универсальных станков. Люди были собраны из разных цехов, каждый рабочий со своим характером, при этом коллектив сложился и стал настоящей профессиональной командой.

Обеспечиваем «сборку» работой

Вячеслав Жуков, заместитель начальника цеха:

– Нагрузка на цех большая. Планы за последнее время увеличились, но мы стараемся справляться с поставленными задачами, прикладываем к этому максимум усилий. На мне лежит ответственность за очередность запуска деталей в работу, приход и расход материалов. Производственный процесс должен быть ритмичным. Производство мелкосерийное, все детали разные, есть уникальные, которые всего несколько человек в цехе делают.

56-й – важное звено в производственной цепи, мы взаимодействуем практически со всеми цехами, делаем чистовую обработку деталей и поставляем их в сборочные цеха №№ 49, 42, 37. Оборудование с ЧПУ работает круглые сутки, стараемся обеспечить завод необходимыми изделиями.

Желаю цеху процветания, увеличения станочного парка и пополнения коллектива грамотными специалистами!

Светло, чисто и тепло

Ирина Тугова, мастер участка №3:

– С 18 лет на заводе, в этом году 30 лет, как тружусь в 56-м. Начинала распредом, сегодня – мастер. На моем участке трудятся слесари, токари, шлифовальщики, оператор по лазерной маркировке.

Когда я пришла сюда работать, цех был темным, холодным, ходили в фуфайках. А сейчас светло, чисто и тепло. В последнее время мы активно внедряем систему Бережливого производства, чтобы поддерживать порядок в подразделении.

56-й цех – это вся моя жизнь. Желаю ему процветания, а работникам подразделения – сохранять дружеские отношения, помогать друг другу, ведь мы делаем одно общее дело.

На трудовом фронте

Николай Исайкин, слесарь МСР:

– Попал я в 56-й, когда его объединили с цехом №33. Раньше партии деталей делали по 10-15 штук, а сейчас в десятки и сотни раз больше выпускаем. Много чего изготавливали, всех изделий и не припомнишь.

Сегодня мы находимся на трудовом фронте, чувствуем ответственность. Желаю всем успехов в труде на благо Родины. Пусть цех №56 и дальше процветает. Мы гордимся тем, что работаем на заводе, многие трудятся целыми семьями. Пусть и дальше так будет!

Цех добрых дел

Наталия Митина, токарь:

– В цехе я с 2005 года. Наш коллектив отличается отзывчивостью и взаимовыручкой. Мы участвуем во всех благотворительных акциях, люди у нас добрые и сочувствующие. На все добрые дела откликаются. За это и нравится мне наш 56-й. А еще мы трудолюбивые: готовы работать столько, сколько потребуется.

Мне повезло!

Владислав Морозов, слесарь МСР:

– Работаю в цехе всего полгода, нравится и коллектив, и начальство. Наставник у меня отличный был – Андрей Чесноков, многое узнавал и у других коллег: никто мне не отказывал, каждый помогал, чем мог. Коллектив у нас дружелюбный, я со всеми нашел общий язык.

В этом году уже участвовал в «Золотых руках». Присмотрелся к конкурсу и сделал вывод: мне есть чему учиться и в теории, и в практике.

Не сразу пришел на завод, после окончания приборостроительного колледжа много где работал. А сейчас меня отсюда силком не выгонишь! Мне повезло, что я попал в 56-й!

Цех №56 сегодня:

174 человека

43 года – средний возраст

931 деталь – номенклатура

211 единиц оборудования

Екатерина Ядрова