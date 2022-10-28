Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять человек, среди которых трое детей, отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Сейчас все они доставлены в больницу, а на месте происшествия работают следователи.

- Утром 28 октября в квартире, расположенной на втором этаже 5-этажного дома по улице Дворовая в Автозаводском районе, пять человек почувствовали недомогание, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Все пострадавшие сразу же были доставлены в городскую больницу. Среди них трое детей в возрасте от 1,5 до семи лет. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В связи с инцидентом следователи регионального СУ СКР начали доследственную проверку. Сейчас следователи совместно с представителями ДУКа и ресурсоснабжающей организации проводят детальный осмотр места происшествия.

- Уже установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой плитой и колонкой, - рассказали в ведомстве. - Осматривается все газовое оборудование и коммуникации, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, за последнее время это не первый подобный инцидент. Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде четыре человека отравились угарным газом, среди них – новорожденная девочка. Происшествие случилось в доме на улице Ванеева в Советском районе.

- Взрослые доставлены в городскую больницу №33, у них отравление газом средней степени тяжести. Младенец госпитализирован в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Состояние здоровья ребёнка в настоящее время оценивается, - рассказал тогда министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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