«Пятёрочка» и Сибур помогли кстовчанам благоустроить городской парк

Благоустройство места отдыха было выполнено с применением изделий, изготовленных из вторичных материалов, в том числе - бывшего в употреблении пластика, собранного жителями города и района.

В августе и сентябре в 22 магазинах сети «Пятёрочка», расположенных в Кстове, проходил сбор на вторичную переработку использованных ранее полимерных пакетов всех типов: тонких фасовочных, пакетов-маек, парниковой, стрейтч и воздушно-пузырьковой упаковочной плёнки. Собранный пластик был использован при изготовлении элементов благоустройства, выполненных из полимерпесчаного композита по заказу СИБУРа. Всего были изготовлены и размещены в парке более сорока изделий: это уличная сцена, 26 скамеек и 17 урн, в том числе урны для раздельного сбора перерабатываемого мусора. Площадка под сценой и пешеходные дорожки в парке также выполнены из вторичного сырья – переработанного минерального материала, который выпускается на «РусВиниле», работающем в Кстове совместном предприятии с участием СИБУРа.

- Для «Пятёрочки» реализация как собственных, так и совместных с партнёрами экоинициатив является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития. Простая в реализации идея со сбором ненужных пакетов – это отличный пример того, как совместными усилиями можно делать мир вокруг нас лучше – комфортнее, чище, уютнее. Даже маленький шаг – это уже огромная польза для всех нас. Уверен, что теперь отдых и прогулки в парке для горожан будут еще приятнее, а хорошие и полезные «зелёные» привычки людей будут укрепляться. Ведь это так просто и так здорово! — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

- Новые элементы благоустройства в парке «Октябрь» символично появились в октябре. Сам парк – ровесник города, его благоустройство – подарок, который социально ориентированный бизнес сделал городу на 65-летие. Важно, что каждый кстовчанин имел возможность принять участие в благоустройстве. Для этого необходимо было сдать на вторичную переработку накопившийся дома использованный пластик. Многие воспользовались этим шансом и внесли свою лепту в реконструкцию парка. Благодарю СИБУР за эту инициативу, вместе мы сделаем наш город краше, а окружающую среду чище», - заявил глава МСУ Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

- Юбилей родного города – праздник для каждого работника завода. Здесь мы живём и работаем, здесь живут наши семьи. Парк «Октябрь» находится в самом центре города - рядом с нефтяным техникумом, городской больницей, другими значимыми социальными объектами. И когда появилась возможность помочь в его реконструкции, мы с радостью откликнулись. Постарались подойти к делу креативно, предложили воплотить идею, связанную с темой устойчивого развития, экономикой замкнутого цикла. В этом есть и воспитательный момент. В парке часто гуляют школьники, мамы с детьми. Воспитывать бережное отношение к природе, навыки разумного потребления надо с детства. Надеюсь, нам удалось воплотить намеченное: создать современное, комфортное и экологичное городское пространство», - отметил генеральный директор «СИБУР-Кстово» Сергей Назаров.