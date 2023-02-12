Легендарная группа «Кино» выступит в Нижнем Новгороде 12 февраля

Бывшие участники приняли решение реанимировать группу при помощи современных технологий Фото: Мария СОРОКИНА

Летом 2022 года вокалисту культовой российской рок-группы «Кино» Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет. Незадолго до этого события бывшие участники приняли решение реанимировать группу при помощи современных технологий. В конце прошлого года вышел новый альбом «12_22». В него вошли студийные записи в современном звучании. Следом был организован большой тур по стране, который затронет и Нижний Новгород. В преддверии концерта 12 февраля сын именитого лидера группы Александр Цой, а также музыканты Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян рассказали обо всех сюрпризах, которые приготовили для нижегородской публики.

Вокальные партии будут исполнены с использованием оцифрованного голоса Виктора Цоя, звучание будет максимально близко к оригиналу. В рамках концерта зрителям предстоит увидеть уникальное шоу, в котором будут использованы архивные фото и видеоматериалы с концертов с участием Виктора Цоя. При этом коллектив не ставил себе задачу отразить всю хронологию, как для самых въедливых поклонников творчества группы.

- Это не какая-то штука для любителей архивов группы «Кино» или каких-то супер-фанатов. Шоу делалось как продукт достаточно массовый, который бы привлек разных людей. Поэтому мы делали ставку на зрелищность, а не на какие-то уникальные материалы. Они все уникальные. Видео с Виктором Цоем и группой не так много — их можно по пальцам перечесть. В те времена не было мобильных телефонов, и все снимали на видеокамеры. Мы придумывали как из этого сделать современное шоу. Придумали новую анимацию, графику на тему и где-то в качестве вкраплений встраивали старые фотографии и видео, стараясь сделать так, чтобы они работали на шоу в целом, - поделился подробностями Александр Цой.

Музыканты признались - стараются, чтобы из города в город программа не была однообразной. Концерт в нашем городе, безусловно, будет отличаться от того, что был пару дней назад в Казани. И все же, участники группы стараются придерживаться определенного сценария. Так, песни разных лет будут исполнены с разными бас-гитаристами, а третий сет они играют вместе.