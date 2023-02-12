Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды12 февраля 2023 14:00

Легендарная группа «Кино» выступит в Нижнем Новгороде 12 февраля

Вокальные партии будут исполнены оцифрованным голосом Виктора Цоя
Мария СОРОКИНА
Бывшие участники приняли решение реанимировать группу при помощи современных технологий

Бывшие участники приняли решение реанимировать группу при помощи современных технологий

Фото: Мария СОРОКИНА

Летом 2022 года вокалисту культовой российской рок-группы «Кино» Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет. Незадолго до этого события бывшие участники приняли решение реанимировать группу при помощи современных технологий. В конце прошлого года вышел новый альбом «12_22». В него вошли студийные записи в современном звучании. Следом был организован большой тур по стране, который затронет и Нижний Новгород. В преддверии концерта 12 февраля сын именитого лидера группы Александр Цой, а также музыканты Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян рассказали обо всех сюрпризах, которые приготовили для нижегородской публики.

Вокальные партии будут исполнены с использованием оцифрованного голоса Виктора Цоя, звучание будет максимально близко к оригиналу. В рамках концерта зрителям предстоит увидеть уникальное шоу, в котором будут использованы архивные фото и видеоматериалы с концертов с участием Виктора Цоя. При этом коллектив не ставил себе задачу отразить всю хронологию, как для самых въедливых поклонников творчества группы.

- Это не какая-то штука для любителей архивов группы «Кино» или каких-то супер-фанатов. Шоу делалось как продукт достаточно массовый, который бы привлек разных людей. Поэтому мы делали ставку на зрелищность, а не на какие-то уникальные материалы. Они все уникальные. Видео с Виктором Цоем и группой не так много — их можно по пальцам перечесть. В те времена не было мобильных телефонов, и все снимали на видеокамеры. Мы придумывали как из этого сделать современное шоу. Придумали новую анимацию, графику на тему и где-то в качестве вкраплений встраивали старые фотографии и видео, стараясь сделать так, чтобы они работали на шоу в целом, - поделился подробностями Александр Цой.

Музыканты признались - стараются, чтобы из города в город программа не была однообразной. Концерт в нашем городе, безусловно, будет отличаться от того, что был пару дней назад в Казани. И все же, участники группы стараются придерживаться определенного сценария. Так, песни разных лет будут исполнены с разными бас-гитаристами, а третий сет они играют вместе.

Шоу-бизнесЗвезды: легенды