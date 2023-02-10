Два человека погибли в страшном ДТП с участием фуры в Семеновском районе

ДТП произошло около 14:15 на автодороге в Семеновском районе. Фото: принтскрин видео.

Смертельная авария с участием фуры произошла в Нижегородской области днем 10 февраля. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, все случилось около 14:15 на автодороге в Семеновском районе.

- 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg не уступил дорогу КамАЗу под управлением 52-летнего водителя, двигавшемуся по автодороге Нижний Новгород-Йошкар-Ола. В результате чего произошло столкновение при котором водитель и пассажир «Туарега» получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель большегруза не пострадал, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что иномарка ехала из рабочего поселка Ковернино в направлении города Семенов. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что за первую декаду февраля на этом участке уже произошло два столкновения транспортных средств, при каждом из которых пострадали люди.

Ранее сообщалось о другом ДТП на трассе Нижний Новгород-Йошкар-Ола. Столкнулись автоцистерна и две легковушки, погибли люди.