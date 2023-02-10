Диалог с работодателем

Актуальным вопросам трудоустройства была посвящена встреча генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Андрея Капустина и его заместителей по направлениям со студентами Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина и их родителями.

Мероприятие прошло 3 февраля в актовом зале АПК, участие в нем приняли администрация и педагогический коллектив колледжа, студенты с 3 по 5 курс и их родители.

С приветственным словом обратился генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин:

– Сотрудничество завода и колледжа давнее. У нас работает много выпускников АПК, в 2022 году на АПЗ было трудоустроено 82 человека, в январе этого года – четверо. Сегодня на предприятии идет существенное – почти двукратное – увеличение объемов, будет строиться новый корпус, нам необходимо переходить на многосменный режим работы. Для этого нужны кадры. Только в 2023 году нужно принять порядка пятисот человек. Каждый новый работник для нас ценен, и особенно ценны вы – студенты и выпускники колледжа, потому что у вас профильное образование.

Административный директор – заместитель генерального директора Константин Аргентов подчеркнул, что среди предприятий города АПЗ всегда будет флагманом социальных гарантий:

– Генеральный директор в начале года поставил перед нами задачу совершенствовать подход к приему на работу молодежи, и в первую очередь студентов. Сейчас прорабатывается вопрос о пересмотре ученических договоров, актуализируется система наставничества. Важная задача по адаптации новичков возложена на Молодежный совет предприятия. Также по инициативе Андрея Анатольевича для заводчан, устроившихся 3-4 месяца назад, организуем встречу с участием первых лиц предприятия для получения обратной связи.

Как отметил директор по производству – заместитель генерального директора Алексей Телегин, на АПЗ много рабочих профессий, можно найти работу по душе, главное – иметь желание и быть неравнодушным.

Встреча проходила в формате «вопрос-ответ». Студенты и родители интересовались графиком работы, размером заработной платы, мерами социальной поддержки, процедурой заключения ученического договора, возможностями вечернего обучения и получения высшего образования.

Один из вопросов касался трудоустройства выпускников перед призывом в армию на срочную службу. Как отметил генеральный директор, это не является противопоказанием для прихода на АПЗ. Напротив, призывников ждут на заводе, потому что, отслужив год, они снова вернутся на предприятие.

Что касается самой процедуры трудоустройства, то Андрей Анатольевич подчеркнул, что она включает оформление необходимых документов и собеседование с руководителем подразделения и длится около двух недель.

– Все заявления о приеме на работу я рассматриваю лично, – пояснил Андрей Капустин. – Мой совет: когда будете писать автобиографию, указывайте не только стандартные сведения о себе, но и свои увлечения, интересы – так вас быстрее заметят.

Были вопросы и по организации охраны труда на предприятии, оказанию медицинской помощи.

– Охрана труда и техника безопасности у нас на высоком уровне, – подчеркнул Андрей Анатольевич. – Все, что касается здоровья заводчан, также на моем личном контроле. У нас работает медпункт, зубной кабинет, мы тесно сотрудничаем с Горбольницей №1, также для работников АПЗ действует льготная программа на медицинские обследования.

– Сегодня в стенах колледжа собрались все заинтересованные лица, – отметил директор АПК Сергей Ермолаев. – Встречи в таком формате важны, поскольку на них ребята и родители смогут напрямую узнать об особенностях трудоустройства, содержании работы и условиях.

Пока готовился материал, стало известно, что на АПЗ принято решение о дополнительной мотивации студентов. На период прохождения практики им будет выплачиваться стипендия.

Ирина Балагурова

Фото предоставлено АПК