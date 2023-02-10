Детям – на здоровье

В проходной Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина вновь установлен ящик по сбору средств на лечение детей с серьезными заболеваниями.

Эта благотворительная работа была организована в 2012 году по инициативе профсоюзной организации предприятия и лично председателя Александра Тюрина, на тот момент возглавлявшего Совет трудовой молодежи.

За этот период приборостроителями собрано 1 174 954 рубля, оказана помощь 36 детям. Последнюю сумму на лечение ребенка передали 24 июня 2022 года. Затем ящик убрали на время ремонта проходной.

– Сбор средств детям с онкологическими заболеваниями, центральной нервной системы, требующими больших финансовых затрат, мы начали проводить 10 лет назад, – прокомментировал председатель ППО АПЗ Александр Тюрин. – Старались помочь всем, кто к нам обращался. Деньги выделялись строго по отчетности, с предоставлением всех необходимых документов. Средства шли на дорогостоящее лечение и восстановление маленьких пациентов. Сейчас непростое время, каждый из нас вправе решить, кому он хочет оказать помощь. Ящик установлен, надеюсь, приборостроители присоединятся к этой доброй миссии снова.

Пресс-служба АО «АПЗ»