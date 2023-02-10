Производственник, патриот, художник

«Люди живы, пока жива память о них» – эти слова стали лейтмотивом творческого вечера, посвященного 100-летию со дня рождения первого главного инженера Арзамасского приборостроительного завода Николая Васильевича Хряпова.

Мероприятие прошло в среду в музее истории АПЗ. На нем присутствовали генеральный директор Андрей Капустин, близкие родственники Николая Васильевича Хряпова, представители общественности города, ветеранской организации завода и Молодежного совета, студенты АПИ НГТУ.

Открылся вечер показом документального фильма из цикла «Легенды АПЗ» о жизни легендарного приборостроителя, его трудовом пути и вкладе в развитие АПЗ. Николай Васильевич стоял у истоков создания современного промышленного гиганта, он был правой рукой генерального директора Павла Ивановича Пландина, проработав в должности главного инженера более 30 лет.

Почетный ветеран АПЗ Вячеслав Пучков отметил, что имена Хряпова и Пландина стоят рядом, они работали в тандеме.

– Я не воспринимаю этих двух руководителей друг без друга, – сказал Вячеслав Павлович. – Павел Иванович не сумел бы столько внимания и сил уделять своим социально-общественным делам, если бы заводом в это время не занимался Николай Васильевич, который взял на себя всю нагрузку по производству.

Страницы трудовой жизни первого главного инженера АПЗ сменились рассказом о его семье и творчестве. Теплыми и душевными воспоминаниями о Николае Васильевиче Хряпове поделились его дочери Нина Винокурова и Наталья Хряпова. Семья Хряповых передала в дар музею истории АПЗ коллекцию этюдов своего отца – всего 13 полотен, его первый рисунок, сделанный на спиле дерева, а также две картины Ивана Михайловича Пландина. В прошлом году из семейного архива Хряповых были переданы личные вещи главного инженера – книги, награды, предметы быта, фотографии, которые также пополнили музейную экспозицию.

Украшением вечера стали стихи в исполнении заводских поэтесс инженера-технолога СГТ Татьяны Елисеевой и ветерана предприятия Татьяны Катиной, а также музыкальный номер от инженера-технолога цеха №49 Дмитрия Кондрашкина, исполнившего песню «Ноктюрн».

Нина Винокурова, дочь Николая Васильевича Хряпова, кандидат филологических наук, доцент:

– От всей семьи выражаю благодарность руководству АПЗ, работникам музея, организаторам и собравшимся здесь – всем, кто почтил память Николая Васильевича Хряпова.

Отец родился в Арзамасе, здесь окончил школу №1, отсюда ушел на фронт, сюда вернулся после окончания московского вуза, встретил спутницу жизни и здесь же начал строительство завода-гиганта. Он был истинным патриотом – и не только Родины, но и завода. С семи утра до десяти вечера был на работе, а свободное время посвящал семье. Это был отменный семьянин: любящий муж, отец и дед...

Папа был неисправимым оптимистом. Я знаю, какие тяжелые периоды в жизни он переживал, но при этом всегда излучал жизнерадостность и жизнестойкость – при всей его деликатности, доброте и широте души. Оттого и картины его такие светлые…

Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ:

– Завод – это не только личность Павла Ивановича Пландина, имя которого он носит. Это команда сотен руководителей и тысяч сотрудников, которые 65 лет назад создали завод и внесли неоценимый вклад в историю небольшого городка, население которого, благодаря в том числе и новому предприятию, выросло с сорока тысяч человек до ста с лишним тысяч.

Задачи, которые стоят перед современным предприятием, не менее амбициозные и серьезные, чем были в 1957 году, когда завод выпустил первую продукцию.

То, что сделали руководители тогда, нам предстоит сделать сегодня. В 2023-2024 годах мы должны удвоить количество выпускаемой продукции, построить новый производственный корпус площадью 30 тыс. кв.м, увеличить численность, которая сегодня составляет вместе с дочерними предприятиями свыше 7000 человек.

Выражаю благодарность коллективу отдела внешних связей и массовых коммуникаций, который организовал это мероприятие и отметил очередную веху в истории предприятия. Я всегда поддерживаю такие инициативы, особенно связанные с людьми. В истории АПЗ сотни тех, кто достоин быть героем фильма, книги, выставки. И легендарная личность Николая Васильевича Хряпова – одна из них.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина