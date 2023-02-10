Москва, Санкт-Петербург и Уфа: стало известно, куда переезжали нижегородцы в 2022 году

Миграционная убыль составила 2059 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миграционная убыль населения отмечалась в Нижегородской области в период с января по ноябрь 2022 года. Согласно данным федеральной службы государственной статистики, за последний год в наш регион переехали 57786 человек, при этом в другие регионы от нас уехали 59845 теперь уже бывших нижегородцев. Таким образом, миграционная убыль на сегодняшний день составляет 2059 человек. Для сравнения в 2021 году обстановка была прямо противоположная. За год регион покинули 58013 человек, а прибыло 62220. Таким образом, миграционный прирост тогда составил 4207 человек. Ситуация вполне объяснимая. 2021 год стал юбилейным для Нижнего Новгорода, была проведена масштабная работа по преображению города и привлечению туристов. Следующий год, напротив, принес с собой новые проблемы и новые вызовы — поток прибывающих несколько снизился, тогда как количество убывающих немного увеличилось.

Что примечательно, похожая ситуация наблюдается во всех регионах Приволжья кроме, разве что, Татарстана, где миграционный прирост населения составил 9 тысяч человек. За последний год в Казань и другие города республики приехали жить на постоянной основе 82,3 тысячи человек. Это второй результат после Башкортостана, куда переехали 123 тысячи человек, однако и уехало оттуда тоже много — 126 тысяч жителей. В числе популярных направлений ПФО также остаются Пермский край, Самара и Саратов.

В целом, россияне, в том числе и нижегородцы, любят переезжать в центральный федеральный округ, поближе к столице. Так, в Московскую область за год прибыли 314,2 тысячи человек, миграционный прирост составил порядка 75 тысяч жителей. Также прирост мигрировавших наблюдается в Воронежской, Ивановской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях.

В Москву за год переехали свыше 186 тысяч человек, однако миграционного прироста там не отмечено. За год белокаменную покинули более 205 тысяч человек.

На северо-западе лидирует Санкт-Петербург. За год туда перебрались 167,2 тысячи человек, миграционный прирост составил 6345 человек. В Ленинградской области изъявили желание жить 97,2 тыс россиян, миграционный прирост велик — свыше 30 тысяч человек.

На Юге абсолютным лидером стал Краснодарский край, куда переехали 143,4 тысячи человек, а миграционный прирост вновь составил более 12 тысяч человек. Следом Ростовская область, куда мигрировали свыше 100 человек.

Что касается недавно присоединенных Крыма и Севастополя, то количество мигрировавших туда составляет 44,9 и 31,1 тысяч человек, соответственно. Миграционный прирост наблюдается только в последней из обозначенных республик.

Наименее популярными направлениями в минувшем году стали Ненецкий автономный округ, куда переехали 1995 человек, Еврейская автономная область, куда переехали 3412 человек и Чукотка — 4778 новоприбывших жителей. Также порог в 10 тысяч мигрировавших не преодолели Магаданская область, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.