Опубликованы фото с места взрыва газового баллона на стройке в Нижнем Новгороде

На место происшествия выезжал прокурор Ленинского района.
Фото: Прокуратура Нижегородской области
Прокуратура опубликовала фотографии с места взрыва газового баллона в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел 9 февраля на стройке в Ленинском районе, пострадали двое рабочих.
Строители выполняли гидроизоляцию фундамента постройки, покрывая его битумом. В какой-то момент газовый баллон, который применялся в работе, взорвался. Двое рабочих – 22 и 31 года – были доставлены в Ожоговый центр университетской клиники ПИМУ.
Во время работы взорвался газовый баллон.
Фото: Прокуратура Нижегородской области
22-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него поражено ожогами 55% тела. Другой пострадал куда меньше и был отправлен домой на амбулаторное лечение.
ЧП произошло на стройке в Молитовском затоне.
Фото: Прокуратура Нижегородской области
По факту случившегося проводят проверку прокуратура области и госинспекция по труду.
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