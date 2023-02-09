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Происшествия9 февраля 2023 13:50

Опубликованы фото с места взрыва газового баллона на стройке в Нижнем Новгороде

Во время инцидента пострадали двое рабочих
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
На место происшествия выезжал прокурор Ленинского района.

На место происшествия выезжал прокурор Ленинского района.

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура опубликовала фотографии с места взрыва газового баллона в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел 9 февраля на стройке в Ленинском районе, пострадали двое рабочих.

Строители выполняли гидроизоляцию фундамента постройки, покрывая его битумом. В какой-то момент газовый баллон, который применялся в работе, взорвался. Двое рабочих – 22 и 31 года – были доставлены в Ожоговый центр университетской клиники ПИМУ.

Во время работы взорвался газовый баллон.

Во время работы взорвался газовый баллон.

Фото: Прокуратура Нижегородской области

22-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него поражено ожогами 55% тела. Другой пострадал куда меньше и был отправлен домой на амбулаторное лечение.

ЧП произошло на стройке в Молитовском затоне.

ЧП произошло на стройке в Молитовском затоне.

Фото: Прокуратура Нижегородской области

По факту случившегося проводят проверку прокуратура области и госинспекция по труду.

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