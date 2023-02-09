Появились подробности взрыва газа на стройке в Нижнем Новгороде. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона на стройке в Нижнем Новгороде, где пострадали двое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 9 февраля на площадке строящегося жилого дома на улице Правдинской в Ленинском районе. Рабочие выполняли гидроизоляцию фундамента, как в этот момент взорвался газовый баллон.

Двое мужчин – 22 года и 31 год – получили травмы и были доставлены в Ожоговый центр университетской клиники ПИМУ.

- 22-летний пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии, площадь ожогового поражения 55%. Пациенту оказывается необходимый комплекс мер, проведена противошоковая терапия, - рассказали «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ПИМУ.

Его коллеге повезло больше: он отделался ограниченным ожогом и был отпущен домой на амбулаторное лечение.

На место происшествия выезжал прокурор Ленинского района Александр Соколов, ведомство оценит исполнение законодательства об охране труда и в случае необходимости будут приняты меры реагирования. В свою очередь проверку начала и государственная инспекция по труду в Нижегородской области.