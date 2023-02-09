Газовый баллон взорвался на стройке в Нижнем Новгороде: пострадали двое рабочих. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Нижнем Новгороде. Происшествие случилось днем 9 февраля на строительной площадке на улице Правдинской в Ленинском районе, сообщает Госинспекция по труду в Нижегородской области.

Мужчины выполняли свою работу, как в какой-то момент сдетонировал газовый баллон. Рабочие получили различные травмы и были доставлены на «скорой» в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как нам сообщили в пресс-службе Приволжского исследовательского медуниверситета, пострадавшие находятся в Ожоговом центре ПИМУ. 22-летний парень попал в реанимацию в тяжелом состоянии, у него 55% ожогов. Другому работнику повезло больше: он получил ограниченный ожог и был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается комиссия региональной госинспекции по труду. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной взрыва и как рабочими соблюдались нормы охраны труда.