«Лыжня России - 2023» в Нижнем Новгороде: программа мероприятия, место проведения и условия участия

«Лыжня России - 2023» состоится в Нижнем Новгороде 11 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовые спортивные соревнования «Лыжня России - 2023» состоятся в Нижнем Новгороде уже в эту субботу, 11 февраля. По традиции, установившейся в последние годы, зимний фестиваль пройдет на поляне рядом с жилым комплексом «Окский берег» в Новинках. Рассказываем, как пройдет «Лыжня России - 2023» в Нижнем Новгороде.

Программа

В этот день пройдет сразу несколько соревнований для разных групп лыжников: корпоративный забег ГТО для предприятий, детский забег, семейных забег, массовые старты на 5 и 10 километров, а также отдельный забег для почетных гостей.

Регистрация участников начнется в 9:00. В 10:00 пройдут три корпоративных забега на дистанции 2, 3 и 5 километров. В 11:00 стартует детский забег на 500 метров, в 11:10 – семейный, протяженность дистанции также составит 500 метров.

Торжественное открытие Всероссийской массовой гонки «Лыжня России - 2023» состоится в 11:15. После награждения победителей корпоративных забегов в 12:00 будет дан старт массовому забегу на дистанции 5 и 10 километров. Далее состоится забег для почетных гостей на 2 километра и награждение участников.

Схема площадки.

Кто может стать участником

Принять участие в забегах на дистанции 10 километров смогут мужчины и женщины 2004 года рождения и старше, на дистанции 5 километров - юноши и девушки 2005 года рождения и младше, на дистанции 500 метров - семьи с детьми до 10 лет (команда от 3 человек), в детском забеге - мальчики и девочки 2012-2014 годов рождения.

Как зарегистрироваться

Для участие в «Лыжне России» можно подать как индивидуальную, так и коллективную заявку – от школ и спортивных секций. В первом случае необходимо зарегистрироваться на сайте zimafest.ru до 9 февраля. Коллективные заявки направляются на электронную почту flgno18@mail.ru с 6 февраля по 10 февраля 2023 года до 13.00. Максимальное количество участников в коллективной заявке – 20 человек.

Корпоративные заявки принимались до 5 февраля на сайте https://corpsportnn.ru.

Какие документы нужны

Для участия в массовой лыжной гонке необходимо взять с собой паспорт, медицинский полис, для детей младше 17 лет – медицинский допуск или справка от врача. Взрослым участником необходимо будет поставить подпись, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье. К участию допускаются только те спортсмены, у которых есть договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Оригинал документа необходимо показать комиссии.

Программа всероссийской лыжной гонки «Лыжня России - 2023» в Нижнем Новгороде

9:00 – 11:00 Регистрация участников

9.00 – 9:45 Регистрация корпоративного забега ГТО

10:00 Корпоративный забег ГТО, дистанция 2 км

10:10 Корпоративный забег ГТО, дистанция 3 км

10:20 Корпоративный забег ГТО, дистанция 5 км

11:00 Детский забег, дистанция 500 м

11:10 Семейный забег, дистанция 500 м

11:15 Официальное открытие Всероссийской массовой гонки «Лыжня России - 2023»

11:30 Награждение победителей корпоративного забега ГТО

12:00 Старт массового забега на дистанцию 5 км и 10 км

12:15 Старт забега почётных гостей, дистанция 2 км

12:40 Награждение победителей и призеров соревнований