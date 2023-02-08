75% жителей Нижегородской области имеют лишний вес. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

75% жителей Нижегородской области имеют избыточный вес по данным за 2022 год. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Зачастую с этой проблемой сталкиваются люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, имеют неправильный распорядок дня, мало спят и едят высококалорийную пищу. Также на набор веса влияет стресс.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, нижегородские врачи бьют тревогу, потому что лечить человека с избыточным весом гораздо сложнее, чем обычного пациента.

- Вспомним ковид, где риск смерти при ожирении возрастал в 12 раз. Такая же ситуация и с другими болезнями, - пояснил министр.

Он также обратился к учебным заведениям, социальным организациям и производственным предприятием с просьбой «предоставлять как можно больше честной информации людям». Информации о влиянии образа жизни на вес человека.

- Сложные тексты и лозунги не работают. Больше визуала и понимания! – призвал Мелик-Гусейнов.

Напомним, в январе в Нижегородской области из районной больницы эвакуировали пациента весом 320 килограммов. Чтобы доставить его в областной центр, понадобилось в общей сложности 20 человек: в операции принимали участие сотрудники «скорой», центра медицины катастроф, на подмогу пришлось звать даже МЧС.