Сбор помощи мобилизованным

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина акцию в поддержку российских военнослужащих, и в первую очередь земляков, арзамасцев, объявили по инициативе Совета ветеранов предприятия в конце сентября.

– О том, что каждый на своем месте может сделать для победы, как помочь тем, кто на передовой, мы накануне обсуждали в городском Совете ветеранов и решили реализовать инициативы на своих местах, – рассказала Татьяна Сухарева, председатель ветеранской организации АПЗ. – Призвали помочь заводчан через газету «Новатор», предцехкомы рассказывали об акции на местах, совместно с отделом внешних связей и массовых коммуникаций выпустили листовки, наши ветераны Валентина Петровна Лазарева, Галина Алексеевна Барашкина, Наталья Александровна Турутина, Тамара Павловна Хахина и другие развесили их на своих участках.

В результате получили огромный отклик. Уже на следующий день ветераны и приборостроители стали приносить в Совет ветеранов АПЗ необходимые вещи – от себя лично и от коллективов участков, отделов, цехов. Присоединились и лицеисты из разных классов, узнавшие об акции от родителей-заводчан. Вместе с теплыми вещами и продуктами они принесли трогательные письма для бойцов.

В Совете ветеранов гуманитарную помощь сортировали по коробкам и отвозили в пункт сбора – в ФОК «Звездный», откуда, уже расфасованную по индивидуальным пакетам, отправляли с очередной группой мобилизованных в Ярославль и Кострому, где сейчас находятся арзамасские и нижегородские ребята.

– Мы постоянно на связи с пунктом сбора, уточняем перечень того, что нужно в первую очередь, – дополняет Татьяна Ивановна. – Сейчас, например, есть необходимость в лекарствах, сигаретах, зажигалках, батарейках. Сегодня такая активная отзывчивость среди людей – это и есть пример единства нашего народа, желание каждого внести свой вклад в общее дело.

Активно подключился к сбору помощи и профсоюз АПЗ. На средства, собранные в подразделениях предцехкомами, приобрели 18 комплектов, в каждом рюкзак, спальник, термобелье и балаклава, а также закупили дополнительно пять спальников.

Не менее важна и моральная поддержка наших бойцов. Ребятам пишут письма, вкладывают в теплые вещи добрые послания, бумажные сердечки. И во всех неизменно – пожелания им вернуться домой живыми. А почетный ветеран завода Мария Живодёрова написала стихотворение «Мы вас ждем!», копии которого тоже есть в заводских посылках.

Алла Акулова, оператор станков с ПУ цеха №50:

– Как только услышала на заводе про акцию, сразу решила подключиться и начала вязать шерстяные носки и подследники; я верю, что вещи, сделанные своими руками, передают особенное тепло. Вязала и вспоминала своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, бабушку, которая его ждала. Люди в те военные годы выжили, потому что держались вместе, помогали друг другу. И сегодня тоже никто не остается в стороне. У моего коллеги по цеху мобилизовали брата, для него я тоже свяжу теплые вещи.

Юлия Конова, инженер по подготовке производства цеха №49, предцехком:

– Весь цех откликнулся на сбор помощи мобилизованным. Сначала мы предложили приносить только зажигалки и мыло, потом люди начали спрашивать, что еще нужно. На участках стали собирать денежные средства, закупать все необходимое и самостоятельно относить вещи в Совет ветеранов, редакцию «Новатора», приемную профкома. Желающих поучаствовать в этом добром деле оказалось так много, что пришлось организовать сбор прямо в цехе. Когда из профкома позвонили, что машина подъехала к цеху, весь руководящий состав дружно отправился на погрузку собранных вещей.

Ирина Балагурова

Фото Натальи Глазуновой