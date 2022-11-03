В память о Пландине

В Арзамасском историко-художественном музее состоялась презентация экспозиции, посвященной 104-й годовщине со дня рождения почетного гражданина Арзамаса, первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина.

Выставка небольшая, но весьма содержательная. Из фондов музея представлены личные вещи, фотографии Павла Ивановича. Экспозиция дополнена картинами из семейного архива семьи Пландиных. Здесь же можно было увидеть первую продукцию АПЗ: электродинамический фонарик «жучок», несколько версий магнитофона «Легенда», ключ от рабочего стола, юбилейную медаль и книгу, выпущенные к 100-летию П.И. Пландина.

Друг семьи Пландиных Виктор Аверьянов передал в дар историко-художественному музею плащ и кепку генерального директора. Именно этот плащ возили в Москву в мастерскую скульптора Алексея Щитова, когда он работал над памятником, который в 2018 году установили на призаводской площади.

На открытие выставки были приглашены студенты приборостроительного колледжа. На мероприятии звучали стихи, написанные в честь Павла Ивановича Пландина, воспоминания об этом замечательном человеке.

Наталья Глазунова

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