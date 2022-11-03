Верный Фидель

В службе главного технолога (СГТ) Арзамасского приборостроительного завода на корпоративных мероприятиях торжественно вручают коллегам переходящий приз – бюст Фиделя Кастро.

Традиция появилась недавно, но уже нашла живой отклик в коллективе СГТ.

– Мы задумались, как поднять в коллективе корпоративный дух, – рассказывает ведущий инженер-технолог СГТ Владимир Кучма. – И придумали награждать наши отделы или бюро переходящим призом, который будет олицетворением верности заводу и подразделению. Перебрав множество литературных и других героев, а также названий животных и растений, остановились на мужском испанском имени Фидель, означающем «верный». Образ Фиделя Кастро возник ассоциативно. Приз назвали «За верность СГТ».

С момента задумки до воплощения идеи «в натуре» прошло две недели. Бюст напечатали на 3D-принтере, подставку изготовили из пластика. Составные части были покрашены черной полуглянцевой эмалью, а затем собраны в единое целое. Бюст получился красивым, строгим и надежным, весит он около 3 кг. На подставке закреплена стальная табличка, на которой гравируются имена победителей.

Первыми переходящий приз летом прошлого года получили работники бюро планирования закупок инструмента и изготовления оснастки, в этом - технологи отдела механообработки.

– Так соревновательный принцип лег в основу сплочения нашего коллектива и уже подтвердил свою пользу, – отметил Владимир Евгеньевич.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина