Исторические квесты “Вместе за одно” прошли 250 первокурсников Мининского университета

Ко Дню народного единства и 350-летию со дня рождения императора Петра Великого прошли исторические квесты “Вместе за одно”. Команда Мининского стала самой многочисленной среди нижегородских вузов - их прошли 250 первокурсников, а всего в патриотических мероприятиях приняли участие 650 первокурсников.

- Мы принимаем серьезную миссию нашего вуза как центра патриотического воспитания нижегородского студенчества, и работаем в этом направлении, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Для нас имя Козьмы Минина имеет особое значение - мы не только живем в его родном регионе, но работаем и учимся в университете, названном в его честь. Уверен, что исторический квест позволил нашим студентам узнать не только новые факты о нашем земляке, но и вдохновиться богатой историей нашей страны.

Первокурсников при помощи игровых технологий и интерактивных форматов познакомили с историей народных ополчений, созданных на территории Нижегородской области в различные периоды истории: в 1612, в 1812 и в 1941 годах. Студенты объединились в команды и прошли несколько испытаний: сдавали тесты на знание истории, соревновались в многоборье и знакомились с историческими традициями.

- Исторические корни Дня народного единства неразрывно связаны с Нижним Новгородом. В настоящее время молодое поколение недостаточно информировано о воинской составляющей подвига народных ополченцев и практически не связывает воедино народные ополчения различных исторических эпох, как выражение национального приоритета нашего народа – независимости России. Обращаясь к подвигу предков, мы должны понять, что сегодня мы отвечаем за судьбу России, за ее свободу и процветание! – сказал председатель НРОО “Петровский союз” Сергей Малиновский.

Организатором военно-спортивного мероприятия стала Нижегородская региональная историко-культурная общественная организация «Петровский союз» при поддержке Правительства Нижегородской области.

Квесты проводились в рамках системного проекта “Школа общественного моделирования “Мининский призыв” и реализации государственной программы “Социальная поддержка граждан Нижегородской области”. По их результатам будет сформирован студенческий актив добровольцев для участия в организации и проведении молодежных мероприятий, посвященных государственным праздникам России.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина