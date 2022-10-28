Угрозы убийством и похищение ребенка: владельцы кафе «кошмарят» своего конкурента из-за земельного участка под Нижним Новгородом

Региональному СК поручено возбудить уголовное дело в связи со случившимся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Выкса Нижегородской области владельцы кафе «Вкус Стамбула» и «Шахерезада» конфликтуют из-за участка земли в центре города. На землю претендовал владелец первого кафе, а предложение о сделке в итоге было сделано его конкурентам. С тех пор сам бизнесмен и его сын всячески отравляют жизнь своим соперникам из «Шахерезады», мешают работать и даже, как выяснилось, способны на похищение детей.

- Начались психологические давления, «концерты» в магазине, угрозы в адрес моей семьи и моих детей. У меня ребенок в связи с этим не ходил в школу почти месяц. Я боялась за своего ребенка, - рассказала «Кстати» хозяйка «Шахерезады» Лейла К.

По словам женщины, оппоненты не выбирают выражений, обещают то «выдрать ноги», то «перерезать горло прямо под камерой», то приходят в кафе справить нужду, то сажают дочь владельца участка в свой автомобиль и пытаются увести в неизвестном направлении. Все это, со слов Лейлы, делается с целью оказать давление на них, и уже написаны заявления в полицию. Тем не менее, ситуация пока не нашла своего решения, а угрозы продолжаются. Потерпевшие стали сообщать о произошедшем по всем доступным каналам, в том числе, через соцсети. Их обращения увидели представители следственного комитета.

- Осуществляются попытки воздействовать на собственника земельного участка посредством удержания его несовершеннолетней дочери в машине. Одновременно отмечается возможная коррупционная составляющая в деятельности местной полиции и администрации, на которых бизнесмены-мигранты имеют влияние, в связи с чем, несмотря на обращения пострадавших, они избегают уголовной ответственности, - сообщили в информационном центре СК России.

О происходящем стало известно председателю СК России Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю регионального СУ СКР Айрату Ахметшину незамедлительно возбудить уголовное дело и начать расследование по этой ситуации. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям местной полиции, куда обращались участники конфликта, а затем предоставить подробный доклад о проделанной работе.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавили в информационном центре федерального следственного комитета.