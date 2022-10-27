Стопроцентная готовность

Обеспечение бесперебойной и безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов – задача номер один для крупной трубопроводной компании. Нефтепроводчики готовятся действовать быстро и четко в нештатной ситуации, предотвращать причины и устранять последствия ЧС. А потому учебно-тренировочные занятия по оперативной локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах транспортировки нефти и нефтепродуктов в АО «Транснефть-Верхняя Волга» давно стали системной работой. Только в этом году было проведено 178 учений на подводных переходах магистральных трубопроводов. При этом все условные аварии были успешно локализованы и ликвидированы.

Мы с трудом добираемся на своей машине до места очередных учений – дорога к Волге сильно разбита. Но для спецтехники аварийных бригад центральных ремонтных служб «Горький» и «Йошкар-Ола», нефтеперекачивающих станций «Горький» и «Макарьево», а также линейных производственно-диспетчерских станций «Староликеево» и «Воротынец» это не является проблемой. Сорок восемь специалистов уже давно на месте, действуют в рамках своих инструкций. Совсем не ощущается суеты, спешки, каждый занят своим делом.

По плану учений, оператору поступила информация об аварии на подводном переходе магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк через р. Волгу в Лысковском районе Нижегородской области с «выходом» нефти.

Дежурный передал информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефти была условно остановлена.

Во время учений ненадолго подходит пообщаться Вадим Кочергин, заместитель начальника отдела эксплуатации нефтепроводов Марийского районного нефтепроводного управления. Заметно, что он чем-то обеспокоен. Выясняется, что на противоположном берегу, где также работают оперативные бригады, сильное течение, что создаёт дополнительные сложности для выполнения задания.

У воды стоять зябко, хочется закутаться потеплее. Но тем, кто участвует в учениях, жарко. Их работа кипит. Специалисты быстро перебираются на катерах с правого берега на левый. Русло реки в этом месте составляет практически два километра, усложняется все тем, что реку делит пополам – остров. Чтобы ничего не мешало работе на воде, заблаговременно был перекрыт судовой ход. Без перерыва на отдых трудится катер бонопостановщик. Это первый помощник в защите окружающей среды при аварийных разливах нефти.

- Сегодня мы разворачиваем третий рубеж задержания, - поясняет Вадим. – Отсюда до трубы, на которой условно произошла утечка, 22 километра. По нормативам, первый рубеж мы ставим в ста метрах от аварии. От него специалисты рассчитывают нахождение второго и третьего рубежей. Обычно второй рубеж – это 4-х часовой период прихода пятна, а третий – 24-х часовой. Первые два рубежа мы успешно отработали на учениях совсем недавно. Сегодня очередь третьего.

К полудню на третьем рубеже уже многое готово. На обоих берегах установлены нефтесборщики. Они собирают нефть в емкость. Из нее насосом эмульсию перекачивают в другие емкости. На месте дежурят пожарные.

- Мы контролируем, чтобы не было возгорания, - поясняет Владимир Серов, водитель пожарного автомобиля. – Пока все идет штатно.

Около 16.00 на берег прибывает специальная комиссия. Прошу Андрея Хваткова, инженера АО «Транснефть - Подводсервис», организации, которая разрабатывает планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на подводных переходах магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть», подвести итог происходящего.

- Условная авария успешно локализована и ликвидирована. Бригады действовали чётко, слаженно, состояние техники и оборудования не вызывает нареканий. Всё это говорит о стопроцентной готовности персонала к действиям в условиях ЧС. Сегодня нам помогали коллеги с базы флота АО «Транснефть-Верхняя Волга». Их задача состояла в том, чтобы правильно разложить боновые заграждения, подготовить якорные системы. В этом году отрабатывали новый вариант постановки бон. Конечно же, погодные условия, особенности местности внесли свои коррективы. На месте пришлось менять угол установки боновых заграждений. Но для этого и проводятся учения, чтобы потом на высоком уровне выполнять свою работу даже в условиях худшего сценария развития событий.

Вся команда устала, но, видно, что результатом довольна.

Бесспорно, такие показатели – результат большой работы, которая в АО «Транснефть-Верхняя Волга» никогда не останавливается.

Екатерина Кутейникова