Показатели превышены в 26 раз: Утечка нефтепродуктов произошла из севшего на мель теплохода в Нижнем Новгороде

Исследование взятых проб подтвердило разлив нефтепродуктов. Фото: пресс-служба Пресса ДепРПНПФО.

Специалисты определили размер ущерба причиненного реке Волге в результате инцидента с катером «Промерный-11» в Нижнем Новгороде. По данным межрегионального Управления Росприроднадзора, сумма ущерба составила 45 тысяч 374 рубля. Эти средства должны поступить в бюджет города по месту причинения вреда в ближайшее время.

- Претензионное письмо с требованием о добровольном возмещении ущерба уже направлено в адрес ФБУ «Администрация Волжского бассейна», в случае отказа, взыскание будет осуществляться в судебном порядке, - заметили в Управлении.

Напомним, днем 12 октября на Волге в районе Стрелки осуществлялись работы по измерению глубины дна. Очевидно, чувство меры подвело капитана «Промерного-11», потому как судно село на мель. Во все стороны от него начал подниматься густой дым. Заметив это, очевидцы решили, что на судне произошел пожар и обратились в экстренную службу. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС констатировали - никакого возгорания нет, дым вызван работой двигателей. Проще говоря, вызов ложный.

Капитану судна удалось снять его с мели, однако на воде образовалось внушительных размеров черное маслянистое пятно. На месте происшествия работали сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора. По прибытии они выяснили, что судно таким образом сбросило отработанные газы в воду вместе с сажей. Трещин в корпусе «Промерного-11» не нашлось, а значит, и разлива нефтепродуктов тоже не было. Чтобы подтвердить эту версию, специалисты взяли пробы воды в месте разлива.

- Результаты лабораторных исследований проб природной воды в реке Волге в районе происшествия, полученные Росприроднадзором и специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», показали превышения ПДК по нефтепродуктам в размере от 1,4 до 26 раз. Это подтверждает факт разлива нефтепродуктов с судна и негативное воздействие на водный объект, - сообщили в Управлении.

К слову, на месте происшествия работали следователи. Капитану судно пришлось пройти медицинское освидетельствование. Как выяснилось, мужчина был пьян.

Отмечается, что организация, признанная ответственной за произошедшее, ликвидировала пятно, образовавшееся на поверхности Волги. Работы велись с использованием теплохода «ОС-4». В настоящее время сотрудники Росприроднадзора собрали всю информацию о происшествии и направили ее в региональное правительство, а также различные профильные ведомства для принятия необходимых мер.