21 миллион за содействие в строительстве детсада: Новое дело о мошенничестве возбудили против братьев Дикиных в Нижнем Новгороде

В Следственном комитете раскрыли подробности нового дела братьев Дикиных Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении братьев Дикиных, возбужденное по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В связи с этим в розыск объявлен бизнесмен Михаил Дикин.

По данным следствия, в 2020 – 2021 годах Михаил и Александр Дикины обманули руководителя строительной фирмы, пообещав поддержку его фирме от администрации Нижнего Новгорода при заключении и дальнейшем сопровождении контракта на строительство детского сада.

– При этом они потребовали передачи им 11 % от суммы заключенного контракта, которые якобы предназначались должностным лицам администрации Нижнего Новгорода в качестве взятки за совершение ими действий в интересах строительной фирмы, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Руководитель строительной фирмы, желая заключения доходного контракта, передал фигурантам более 21 миллиона 440 тысяч рублей.

Напомним, Александр Дикин был задержан оперативниками 20 октября. Уже 21 октября по решению Московского районного суда Нижнего Новгорода взят под стражу до 20 декабря. Обвиняемый не признал свою вину в мошенничестве и не стал давать показаний.

В то же время Михаил Дикин как второй фигурант по делу, по-прежнему остается в розыске. Установить его местонахождение пока не удалось.

К слову, братья Дикины весьма примечательные персоны в Нижегородской области. В 2006 году суд признал бывшего зампредседателя нижегородского Заксобрания Михаила Дикина и бывшего сотрудника милиции Александра Дикина виновными в организации покушения на экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, который был партнером Михаила Дикина. Мотивом покушения, по версии обвинения, были акции завода «Старт», которые не поделили Дикин и Сорокин. За это преступление им пришлось просидеть много лет в тюрьме.