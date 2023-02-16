Проект реконструкции «Дома чекиста» разрабатывают в Нижнем Новгороде

«Дом чекиста» на улице Малой Покровской был построен в 1932 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бывшему дому культуры МВД, больше известному как «Дом чекиста», найдут современное применение. Здание реконструируют, а работы по планам завершат в 2025 году. Информацию об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

– На сегодняшний день инвестор ведет разработку проектной документации, – сообщает ведомство.

«Дом чекиста» на улице Малой Покровской был построен в 1932 году по проекту архитектора А. Н. Тюпикова. В 1982 году здание получило статус памятника истории и архитектуры, то есть было внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. С1998 года состояние дома оценивается как неудовлетворительное. Площадь нежилых помещений составляет более 5161 квадратных метров, и все они находятся в частной собственности.

– Для сохранения ОКН «Дома-коммуны «Дом чекиста» между минимущества, управлением госохраны ОКН и собственником объекта ООО «Комплекс-Строй» подписано мировое соглашение, – пояснили специалисты.

Соглашение было заключено в рамках гражданского дела по иску управления госохраны ОКН Нижегородской области к ООО «Комплекс-строй». Так, если собственник не выполнит взятые на себя обязательства, объект перейдет в региональную собственность.

Напомним, что правительство Нижегородской области решило изъять «Дом чекиста» у собственника ещё в 2018 году.

Весной 2021 года штраф до 500 тысяч рублей грозил собственнику «Дома чекиста». Компания ООО «Комплекс-Строй» должна была согласовать проект и провести реставрацию здания ещё в 2020 году, но этого так и не произошло.

Позже стало известно о том, что двухэтажная часть комплекса бывшего дома культуры МВД горела в ночь на 20 октября 2021 года. Огонь уничтожил территорию в 1000 квадратных метров.

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