Сюрпризов не ждите: синоптик рассказала, когда в Нижнем Новгороде наступит весна

Среднесуточные температуры ожидаются без существенных отклонений от нормы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородцам уже наскучили однообразные бело-серые февральские пейзажи. Пока многие с нетерпением ждут весенних капелей, проталин и первых подснежников, где-то в Калининградской области всем на зависть распустились нежно-розовые цветки сакуры. Возможно ли такое чудо в нашем городе? Как рассказала «КП-Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева, вопреки всем ожиданиям, ранней весны в Нижнем Новгороде в этом году не будет.

По словам Ольги Дмитриевны, температурный фон в обозримом будущем ничуть не удивит — в феврале и далее по календарю ожидаются привычные среднесуточные -7...-10 градусов. Возможны и оттепели, которые будут компенсироваться ночными захолаживаниями. Таким образом, климатическая весна начнется не раньше весны календарной, причем скорее всего ближе к апрелю.

- Будет ли весна поздней — этого вам сейчас никто не скажет, - продолжает специалист, - активное развитие синоптических процессов с прицелом на весну идет во второй половине марта ближе ко дню весеннего равноденствия.

Для наглядности синоптик приводит статистику по прошлым годам. Так, в 2022 году февраль был на 6 градусов теплее, а в 2021 — на семь градусов холоднее. В обоих случаях устойчивый переход среднесуточных температур через ноль отмечался лишь в третьей декаде марта. Иными словами, зима за весну не в ответе и сюрпризов ждать не стоит.

- Я не думаю, что этот год какой-то особенный. Что касается прошедшего января, в целом среднемесячная температура была около нормы. Аномалии низких температур, которые произошли в период с 6 по 11 января, компенсировались оттепелями и слабоморозной погодой. Непосредственно по Нижнему Новгороду отмечено отклонение всего -0,5 градуса ниже нормы. Я думаю, в феврале будет точно так же, без существенных отклонений, - заключила специалист.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ожидается потепление на 5-7 градусов выше нормы.

https://www.nnov.kp.ru/daily/27458/4713411/

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