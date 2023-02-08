Электронные сигареты, старые пломбы и травмы: нижегородский стоматолог назвал причины рака полости рта

В последние годы рак ротовой полости заметно омолодился. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 6 по 12 февраля в Нижегородской области, как и по всей стране, проводится неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Слыша об этом, многие сразу задумываются о состоянии своих зубов. На самом деле все чаще к стоматологу обращаются не только с кариесом, но и с развивающимися заболеваниями пародонта. Злокачественные новообразования в ротовой полости в последние годы вышли в пятерку наиболее распространенных онкозаболеваний у россиян. О факторах риска и способах профилактики этого недуга «КП-Нижний Новгород» рассказала врач стоматолог-терапевт ГАУЗ НО «Нижегородская областная стоматологическая поликлиника» врач высшей категории Елена Мягкова.

Любителям электронных сигарет особое внимание

По словам специалиста, в последние годы рак полости рта очень сильно омолодился. Нет какого-то конкретного возраста, когда наступает пора беспокоиться — некоторые вопреки всем предостережениям начинают потреблять табачную продукцию смолоду. Именно поэтому ежегодному обследованию подлежат все граждане, достигшие 18-летнего возраста.

- Особое внимание группе риска, к которой относятся курильщики (в том числе электронных сигарет), пациенты с заболеваниями ротовой полости, работающие на вредном производстве и недостаточно хорошо заботящиеся о гигиене полости рта. К факторам риска также относятся механические раздражители — аномалия прикуса, старые порезы, коронки, старые пломбы, и бытовые химические раздражители и хронические термические травмы, - информирует стоматолог.

По словам собеседницы, электронные сигареты в последнее время достаточно распространены, в том числе, у молодежи. Не смотря на заверения производителей, пары от электронных сигарет вполне могут спровоцировать онкозаболевания.

- Последние виды исследований показывают, что они не то что не безопасны, но в каких-то моментах вреднее для полости рта, чем обычные сигареты, - добавила Елена.

Еще о своем здоровье следует задуматься всем любительницам погреться в солярии. Ультрафиолетовое излучение может спровоцировать рак губ, поэтому избыточное потребление этой процедуры тоже можно отнести к неблагоприятным факторам.

Скрининг — это не больно

Совершенно очевидно, что вредные привычки вредят организму человека, но ничуть не меньше вредит невнимательное отношение к собственному здоровью. Многие пациенты приходят к стоматологу только тогда, когда заболит. Эта стратегия в корне не верна.

- Вроде бы ротовая полость доступна осмотру,- продолжает специалист, - но рак полости рта проявляется на 3-4 стадии, когда пациент уже обращается к врачу с неприятными симптомами. Так как рак полости рта имеет быстрое течение, у нас большой процент выявляемости именно на поздних стадиях. В связи с этим был внедрен протокол онконастороженности. Проводимые мероприятия позволяют отследить изменения уже на ранних стадиях и направить пациента на лечение в онкодиспансер. Так, если в 2021 году признаки заболевания в нашей клинике были выявлены у 40 человек, то в 2022 — уже у 68.

С 2019 года всем пациентам в рамках ОМС после первичного осмотра и сбора жалоб проводится онкоскрининг. Это довольно простой и эффективный способ выявить онкозаболевание еще до того, как оно проявит себя во всей красе. Пациентам из группы риска с заболеваниями слизистой оболочки рта такие исследования вообще проводят при каждом осмотре. Также скрининг проводится, если во рту есть какая-то долго заживающая травма, ведь к онкологии с тяжелым течением может привести даже небольшая язвочка вроде стоматита.

- Онкоскрининг представляет собой осмотр с помощью прибора АТФ, - объясняет Елена, - это простая и безболезненная процедура, которая занимает не более трех минут. Пациент и доктор надевают очки, и специальный прибор, как фонарик, с помощью света определяет патологии. Так как слизистая оболочка по-разному поглощает свет, патологические моменты светятся по-другому. Если есть очаг который в соответствии с шкалой вызывает опасения, то мы обращаем на него пристальное внимание.

По ее словам, пациенты с радостью соглашаются на эту процедуру, и даже спрашивают, чтобы ее провели. Из года в год таких пациентов становится все больше.

Щетку и пасту выбирай правильно!

Есть еще парочка простых и дельных советов, как сохранить здоровье зубов и десен на долгие годы, чтобы даже в старости обходиться без протезов и удивлять всех голливудской улыбкой.

Так, зубы надо чистить правильно, два раза в день. Если эмаль зубов тонкая, то применение пасты для отбеливания может привести к повышению чувствительности зубов и разным нарушениям.

- Для каждого человека есть своя паста и свои ополаскиватели, которые подбираются индивидуально. Также важно правильно выбрать зубную щетку. Распространенная ошибка: чтобы снизить кровоточивость десен, пациенты переходят на мягкие щетки. На какой-то момент кажется, что все признаки прошли, а потом кровоточивость увеличивается, - сказала стоматолог.

А все потому, что причина не в щетке, а в инфекции ротовой полости, которая делает десны уязвимыми. Неприятно становится не только чистить зубы, но и употреблять грубую пищу. Если есть заболевания пародонта, нужно посетить стоматолога и провести профессиональную гигиену полости рта. Специалист поможет выбрать пасту, щетку, ополаскиватель (при необходимости), специальный ершик или зубную нить исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Важный момент: даже если зубы расположены очень плотно друг к другу, промежутки между ними все равно должны быть очищены. В особых случаях, когда зубная нить бессильна, на помощь приходят специальные устройства — ирригаторы, которые помогают очистить труднодоступные участки в ротовой полости.

И, напоследок, самолечением заниматься ни в коем случае не стоит. Специальные мази и полоскания без назначения врача в лучшем случае помогут сбить симптомы, но проблему не устранят.