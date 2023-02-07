Превратили квартиру в цех по фасовке «дури»: торговцев тяжелыми наркотиками поймали с поличным в Нижнем Новгороде

Пару закладчиков тяжелых наркотиков поймали с поличным в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде задержали мужчину и женщину, занимавшихся распространением тяжелых наркотиков путем закладок. Дома у нижегородца обнаружили цех по фасовке и подготовке к продаже запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сначала силовики задержали 28-летнюю девушку, которая подозревалась в незаконном сбыте наркотиков. Ее повязали на проспекте Ильича - аккурат тогда, когда она вышла на «дело». При себе у нее было 26 свертков с белым порошком общей массой 13,5 грамма, еще четыре пакетика она уже успели спрятать – все тайники были обнаружены правоохранителями. Гражданка является уроженкой Лыскова и ранее уже была судима.

В этот же день на улице Гайдара полицейские задержали ее подельника – 45-летнего ранее судимого нижегородца. При себе у него было 10 свертков с тяжелым наркотиком. Силовики нагрянули в квартиру, где он проживал, и обнаружили там цех по фасовке и подготовке к продаже запрещенных веществ.

- Во время обысков по месту проживания было обнаружено и изъято упаковочный материал, мерные весы, банковские карты и зип-пакеты, - рассказали в МВД.

По факту незаконного сбыта возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем будут объединены в одно производство. Сейчас мужчина и женщина находятся под стражей.

- Задержанные признались, что занимались сбытом наркотиков на территории областного центра путем приобретения оптовых партий «запрещенного товара» в сети Интернет, - пояснили в полиции.

Каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году в Дзержинске задержали братьев-драгдилеров, которые прятали наркотики в игрушечных резиновых поросятах.